رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس خبرداد؛
اعلام برنامههای بزرگداشت سالروز شهادت شهید دستغیب در شیراز
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس برنامههای بزرگداشت سالروز شهادت شهید دستغیب را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان اعلام کرد:۲۰ آذر ماه سالروز شهادت شهید محراب حضرت آیتالله حاج سیّدعبدالحسین دستغیب است و طبق سنت هر ساله مراسم بزرگداشت این شهید والامقام در شیراز برگزار خواهد شد.
وی برنامههای پیشبینی شده را به شرح زیر عنوان کرد و گفت: مراسم نخست، سهشنبه، ۱۸ آذر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهید آیتالله دستغیب، واقع در خیابان معالیآباد برگزار میشود.
ملکمکان ادامه داد: مراسم گلباران و تقدیم دسته گل به مزار شهید دستغیب، چهارشنبه، ۱۹ آذر ساعت ۸ صبح، با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و مدیران استان در جوار مضجع شریف شهید برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: سمینار علمی و بررسی روش شهید دستغیب در تفسیر قرآن کریم، چهارشنبه، ۱۹ آذر از ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشکده علوم قرآنی شیراز با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار میشود.
وی یادآور شد: مراسم اصلی و محوری، پنجشنبه، ۲۰ آذر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع عتیق برگزار میشود که سخنران آن حجتالاسلام و المسلمین دکتر رفیعی خواهد بود.