به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان اعلام کرد:۲۰ آذر ماه سالروز شهادت شهید محراب حضرت آیت‌الله حاج سیّدعبدالحسین دستغیب است و طبق سنت هر ساله مراسم بزرگداشت این شهید والامقام در شیراز برگزار خواهد شد.

وی برنامه‌های پیش‌بینی شده را به شرح زیر عنوان کرد و گفت: مراسم نخست، سه‌شنبه، ۱۸ آذر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهید آیت‌الله دستغیب، واقع در خیابان معالی‌آباد برگزار می‌شود.

ملک‌مکان ادامه داد: مراسم گلباران و تقدیم دسته گل به مزار شهید دستغیب، چهارشنبه، ۱۹ آذر ساعت ۸ صبح، با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و مدیران استان در جوار مضجع شریف شهید برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: سمینار علمی و بررسی روش شهید دستغیب در تفسیر قرآن کریم، چهارشنبه، ۱۹ آذر از ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشکده علوم قرآنی شیراز با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: مراسم اصلی و محوری، پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع عتیق برگزار می‌شود که سخنران آن حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی خواهد بود.

