استاندار قزوین:

اقلیم کردستان می‌تواند بازار مناسبی برای خدمات فنی و مهندسی باشد/معطل شدن مردم در ادارات قابل قبول نیست / دو ساعت صبحانه خوردن معنا ندارد

اقلیم کردستان می‌تواند بازار مناسبی برای خدمات فنی و مهندسی باشد/معطل شدن مردم در ادارات قابل قبول نیست / دو ساعت صبحانه خوردن معنا ندارد
استاندار قزوین گفت: گاهی ارباب‌رجوع ساعت‌ها در ادارات معطل می‌شود و این موضوع قابل قبول نیست. احترام به مردم خط قرمز ما است؛ دو ساعت صبحانه و دو ساعت ناهار و اتلاف وقت هیچ توجیهی ندارد.

به گزارش خبرنگار  ایلنا از قزوین،  محمد نوذری ظهر امروز در یکصدودهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: بازار عراق برای ما بسیار مهم است و باید بتوانیم از ظرفیت موجود برای گسترش تعاملات اقتصادی بهره ببریم. 

وی افزود: اقلیم کردستان می‌تواند بازار مناسبی برای خدمات فنی و مهندسی باشد و عراق نیز ظرفیت بالایی برای صادرات کالا دارد که باید در اولویت قرار گیرد. 

نوذری با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با صادرات به عراق افزود: پیشنهاد می‌شود دبیرخانه صادراتی عراق در اتاق بازرگانی تشکیل شود و  ظرفیت‌های استان در حوزه تولید کاشی و سرامیک، مواد غذایی و توریسم درمانی باید به‌طور ویژه مورد پیگیری قرار گیرد. 

استاندار قزوین با بیان اینکه اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی استانداری مسئول مستقیم پیگیری دیپلماسی اقتصادی هستند، گفت: چند دیدار با سفیر برزیل داشتیم و مشخص شد این کشور ظرفیت خوبی برای همکاری دارد و برزیل می‌تواند شریک مناسبی برای تأمین نهاده‌ها در قالب تهاتر کالا باشد لذا انتظار دارم برای هر کشور هدف، یک مسئول مشخص شود و پیگیری‌ها جدی و غیرتشریفاتی صورت گیرد تا به نتیجه برسیم.

نوذری توسعه صادرات را تنها مسیر رشد اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: در اجرای دیپلماسی اقتصادی راهی جز گسترش صادرات نداریم و بخش خصوصی باید شناسایی بازارهای هدف را در دستور کار قرار دهد. 

وی همچنین بر نقش دانشگاه‌ها در ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از نیروهای دانشگاهی به‌عنوان مشاور علمی استفاده کنند زیرا تلفیق تخصص دانشگاهی و ساختار اداری می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد.

استاندار قزوین با انتقاد از برخی رویه‌های اداری افزود: گاهی ارباب‌رجوع ساعت‌ها در ادارات معطل می‌شود و این موضوع قابل قبول نیست. احترام به مردم خط قرمز ماست؛ دو ساعت صبحانه و دو ساعت ناهار و اتلاف وقت هیچ توجیهی ندارد. 

وی خطاب به مدیران کل تصریح کرد: در امور شهرستان‌ها نظارت مستمر داشته باشید و اجازه ندهید مردم ناراضی شوند. حتی اگر مطالبه مردم قابل اجرا نبود، باید با رفتار صحیح پاسخگو باشید و مدیران کل حتماً دیدارهای مردمی منظم داشته باشند تا اعتمادسازی شود.

نوذری در پایان با اشاره به تجربه خود گفت: من یک مشاور علمی دارم و توصیه می‌کنم مدیران کل نیز مشاور علمی و تخصصی داشته باشند. در شرکت‌های آب، برق، گاز و محیط‌زیست از ظرفیت دانشگاه‌ها کمک بگیرید تا کارها با دقت و سرعت بیشتری پیش برود. 

