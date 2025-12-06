خبرگزاری کار ایران
فوت کوهنورد لاهیجانی پس از ایست قلبی در مسیر

کوهنورد ۵۷ ساله لاهیجانی حین کوهنوردی در مسیر جنگل های علیسرود و لیالستان دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا از لاهیجان، رییس مرکز اورژانس و فوریت های پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: کوهنورد ۵۷ساله لاهیجانی امروز حین پیمایش مسیر جنگل های علیسرود و لیالستان دچار ایست قلبی شد.

جمشید محمدی با اشاره به اینکه به دلیل صعب العبور بودن مسیر، این کوهنورد ۵۷ ساله با کمک امدادگران هلال احمر تحویل نیروهای اورژانس شد و علایم حیاتی نداشت افزود: عملیات احیای قلبی ریوی وی انجام و به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شد.

وی گفت: این کوهنورد به دلیل وخیم بودن حالش در بیمارستان فوت کرد.

 

