به گزارش ایلنا، منوچهر باقری با بیان اینکه ایران از نظر نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تمامی انواع سرطان‌ها در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد، افزود: میزان مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در کشور به حدود ۹۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.

قائم مقام رییس هیات مدیره بیمارستان ابوعلی سینا شیرازگفت: سالانه بیش از ۸۵ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در ایران شناسایی می‌شود که ۵۵٫۵ درصد بیماران را مردان و۴۴٫۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

وی شایع‌ترین سرطان در میان مردان، سرطان معده و پس از آن مثانه و روده بزرگ دانست و خاطرنشان کرد : در میان زنان، سرطان سینه، پوست و معده شیوع بیشتری دارد و سرطان معده نیز همچنان عامل اصلی مرگ ناشی از سرطان در هر دو جنس محسوب می‌شود.

این عضو هیأت مدیره با اشاره به ضرورت احداث یک مرکز مجهز و جامع برای بیماران سرطانی در جنوب کشور اظهار داشت: بر همین اساس، ساخت بزرگ‌ترین بیمارستان سرطان خاورمیانه در مجموعه درمانی ابوعلی‌سینا شیراز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود : طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ مقرر شد تا از محل فروش اوراق مشارکت وقف در سه شهر تهران، مشهد و شیراز، بیمارستان‌های تخصصی سرطان احداث شود که سهم شیراز از این طرح ۱۶۰ میلیارد ریال بود و بانک ملی نیزبه‌عنوان متولی معرفی شد؛ اما متأسفانه این امر در آن زمان تحقق نیافت.

باقری اظهارداشت: با پیگیری‌های استاد ملک ‌حسینی و تلاش و همراهی خیرین، عملیات اجرایی بیمارستان سرطان در مجموعه ابوعلی‌سینا شیراز آغاز شد و کلنگ احداث آن در زمینی به مساحت دو هکتار در سال ۱۳۹۵ به زمین زده شد.

به گفته وی در جلسات متععدی که استاد ملک حسینی ، دکتر ایمانیه ، دکتر صلاحی و همچنین تعدادی از اساتید با گروه مهندسین و کارشناسان در راستای احداث این بیمارستان مدرن براساس رعایت استانداردهای بین المللی برگزار شد؛ مقرر شد تا بیمارستان ابوعلی سینا شیراز در پنج بلوک و با زیربنای بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع احداث می‌شود.

قائم مقام رییس هیات مدیره بیمارستان ابوعلی سینا شیرازدر ادامه گفت: بلوک‌های یک و دو به بخش‌های تشخیصی و پاراکلینیکی، بلوک سوم شامل ۴۰ اتاق عمل مختص به بخش‌های جراحی ، بلوک چهارم ویژه بیماران اطفال و بلوک پنجم نیز به مرکز اورژانس اختصاص دارند.

باقری با اشاره به تأمین هزینه‌های ساخت این بیمارستان از محل کمک‌های خیرین و منابع داخلی مجموعه ابوعلی‌سینا تأکید کرد: با توجه به اینکه هزینه احداث هر تخت تخصصی به همراه تجهیزات بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده، نیازمند مشارکت و همراهی گسترده‌تر خیرین هستیم تا فرایند ساخت تسریع یابد.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که بیمارستان سرطان ابوعلی‌سینا با ظرفیت ۱۱۰۰ تخت راه‌اندازی خواهد شد افزود : در حالی‌که استاندارد جهانی ساخت بیمارستان برای هر تخت حدود ۱۰۰ متر مربع است، در این مرکز برای هر تخت ۱۲۰ متر مربع فضا در نظر گرفته شده تا خدمات باکیفیت‌تری ارائه شود.

عضو هیأت امنای بیمارستان ابوعلی تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، بلوک نخست این بیمارستان طی ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و سایر بلوک‌ها نیز اکنون بین ۲۵ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

در پایان، باقری با دعوت از نیکوکاران برای مشارکت در تکمیل این طرح افزود: خیرین گرانقدر می‌توانند کمک‌های خود را به حساب شماره ۰۱۰۰۵۵۴۱۲۱۰۰۵ بانک صادرات به نام مرکز پیوند اعضای ابوعلی‌سینا واریز کنند یا از طریق شماره کارت ۶۰۳۷–۶۹۱۹–۹۰۲۱–۶۲۱۰ در این امر خداپسندانه سهیم شوند.

