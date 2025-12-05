فرماندار ساوجبلاغ درباره حادثه قطار توضیحاتی ارائه داد

به گزارش ایلنا، "جواد صادقلو " روز جمعه به خبرنگاران گفت: این حادثه صبح امروز در نزدیکی ایستگاه هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ رخ داد که قطار میانه به سمت تهران بنا به عللی از ریل خارج شد.

وی ادامه داد: این قطار ۳۰۰ سر نشین داشت که همه آنان در سلامت به سر می برند که به دنبال حادثه کارگروه مدیریت بحران فرمانداری ساوجبلاغ وارد عمل شد و بخشی از مسافران پس از پذیرایی با خودروهای عمومی به تهران انتقال یافتند وتعداد دیگر نیز با استفاده از قطار کمکی به مقصد رسیدند.

صادقلو گفت: اکنون خط ریلی تهران - میانه در محدوده شهرستان ساوجبلاغ باز است وضمن آنکه تمام واگن ها با استفاده از قطار دیگر از محل حادثه خارج شدند.

فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: عملیات فنی ومهندسی برای انتقال لوکوموتیو حادثه دیده ادامه دارد.

انتهای پیام/