فرماندار ساوجبلاغ درباره حادثه قطار توضیحاتی ارائه داد

فرماندار ساوجبلاغ استان البرز با اشاره به حادثه خروج قطار خط سراسری میانه - تهران در نزدیکی ایستگاه هشتگرد، گفت: خوشبختانه در این حادثه به سرنشینان قطار آسیبی وارد نشد.

به گزارش ایلنا، "جواد صادقلو " روز جمعه به خبرنگاران گفت: این حادثه صبح امروز در نزدیکی ایستگاه هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ رخ داد که قطار میانه به سمت تهران بنا به عللی از ریل خارج شد.

وی ادامه داد: این قطار ۳۰۰ سر نشین داشت که همه آنان در سلامت به سر می برند که به دنبال حادثه کارگروه مدیریت بحران فرمانداری ساوجبلاغ وارد عمل شد و بخشی از مسافران پس از پذیرایی با خودروهای عمومی به تهران انتقال یافتند وتعداد دیگر نیز با استفاده از قطار کمکی به مقصد رسیدند.

صادقلو گفت: اکنون خط ریلی تهران - میانه در محدوده شهرستان ساوجبلاغ باز است وضمن آنکه تمام واگن ها با استفاده از قطار دیگر از محل حادثه خارج شدند.

فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: عملیات فنی ومهندسی برای انتقال لوکوموتیو حادثه دیده ادامه دارد.

