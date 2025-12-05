به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در مراسم بهره‌برداری از سالن ورزشی ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه مشهد، افزود: ورزش در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی اثرگذار و بسترساز است. ورزش هم هنجار می‌سازد و هم جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. ورزش در فرایندهای دیپلماسی و روابط‌عمومی نیز نقشی بی‌نظیر دارد و با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را ایجاد می‌کند.

وی بر ارزش‌های ذاتی ورزش تأکید کرده و ادامه داد: ورزش اوج هیجان، امید، تلاش و پشتکار است. از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، ورزش کمترین هزینه را دارد اما بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد می‌کند. امروز عزت و آبروی ملی در بسیاری از عرصه‌ها با ورزش تأمین می‌شود، افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه سرمایه‌گذاری برای هویت و آینده کشور است.

رییس مجلس به جایگاه بانوان در ورزش کشور اشاره کرده و اظهار داشت: حضور بانوان در عرصه ورزش، امروز یکی از موفق‌ترین تجربه‌ها است. با وجود برخی دوگانگی‌ها یا سوءرفتارها، مشاهده کرده‌ایم که بانوان ایران با تدبیر و برنامه‌ریزی وارد عرصه‌های مختلف شدند، رقابت کردند و افتخار آفریدند. جنسیت نباید مانع حضور بانوان در ورزشگاه یا میدان ورزشی باشد. ورزش بهترین ابزار برای نهادینه‌سازی ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است.

قالیباف به موضوع توسعه ورزش در استان خراسان رضوی اشاره داشته و تصریح کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های بسیار خوبی در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد. باید تلاش کنیم در کنار این زیرساخت‌ها، تیم‌های قوی و ورزشکاران حرفه‌ای نیز در این استان شکل بگیرند تا شاهد جهش جدی در ورزش این منطقه باشیم. چرا که ورزش سبب انسجام بین لایه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص افراد جامعه است.

وی بیان داشت: از تمامی دست‌اندرکارانی که در ساخت مجموعه ورزشی شهید رئیسی نقش داشته‌اند قدردانی می‌شود. این مجموعه ظرفیتی ارزشمند برای آینده ورزش و جوانان استان خراسان رضوی است. این سالن به نام شهید رئیسی نامگذاری شده است. شهیدی مزین شده که جهادگرانه برای اعتلای کشور تلاش می‌کرد و امروز این مجموعه یادآور همان روحیه ایثار و تلاش است و این روحیه باید تداوم داشته باشد.

انتهای پیام/