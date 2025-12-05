رییس مجلس:
ورزش از مهمترین عوامل ایجاد غرور ملی است / ورزش پس از دین اجتماعیترین پدیده در جامعه بشری است
رییس مجلس ورزش را یکی از مهمترین عوامل ایجاد غرور ملی دانست و گفت: ورزش بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است و این پدیده پس از دین، اجتماعیترین پدیده در جامعه بشری است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در مراسم بهرهبرداری از سالن ورزشی ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه مشهد، افزود: ورزش در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی اثرگذار و بسترساز است. ورزش هم هنجار میسازد و هم جلوی ناهنجاریها را میگیرد. ورزش در فرایندهای دیپلماسی و روابطعمومی نیز نقشی بینظیر دارد و با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را ایجاد میکند.
وی بر ارزشهای ذاتی ورزش تأکید کرده و ادامه داد: ورزش اوج هیجان، امید، تلاش و پشتکار است. از هر زاویهای که نگاه کنیم، ورزش کمترین هزینه را دارد اما بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد میکند. امروز عزت و آبروی ملی در بسیاری از عرصهها با ورزش تأمین میشود، افتخارآفرینیهای ورزشکاران ما نشان میدهد که سرمایهگذاری در این حوزه سرمایهگذاری برای هویت و آینده کشور است.
رییس مجلس به جایگاه بانوان در ورزش کشور اشاره کرده و اظهار داشت: حضور بانوان در عرصه ورزش، امروز یکی از موفقترین تجربهها است. با وجود برخی دوگانگیها یا سوءرفتارها، مشاهده کردهایم که بانوان ایران با تدبیر و برنامهریزی وارد عرصههای مختلف شدند، رقابت کردند و افتخار آفریدند. جنسیت نباید مانع حضور بانوان در ورزشگاه یا میدان ورزشی باشد. ورزش بهترین ابزار برای نهادینهسازی ارزشهای فرهنگی و اسلامی است.
قالیباف به موضوع توسعه ورزش در استان خراسان رضوی اشاره داشته و تصریح کرد: خوشبختانه زیرساختهای بسیار خوبی در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد. باید تلاش کنیم در کنار این زیرساختها، تیمهای قوی و ورزشکاران حرفهای نیز در این استان شکل بگیرند تا شاهد جهش جدی در ورزش این منطقه باشیم. چرا که ورزش سبب انسجام بین لایههای مختلف اجتماعی و به خصوص افراد جامعه است.
وی بیان داشت: از تمامی دستاندرکارانی که در ساخت مجموعه ورزشی شهید رئیسی نقش داشتهاند قدردانی میشود. این مجموعه ظرفیتی ارزشمند برای آینده ورزش و جوانان استان خراسان رضوی است. این سالن به نام شهید رئیسی نامگذاری شده است. شهیدی مزین شده که جهادگرانه برای اعتلای کشور تلاش میکرد و امروز این مجموعه یادآور همان روحیه ایثار و تلاش است و این روحیه باید تداوم داشته باشد.