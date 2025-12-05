خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس مجلس:

ورزش از مهم‌ترین عوامل ایجاد غرور ملی است / ورزش پس از دین اجتماعی‌ترین پدیده در جامعه بشری است

ورزش از مهم‌ترین عوامل ایجاد غرور ملی است / ورزش پس از دین اجتماعی‌ترین پدیده در جامعه بشری است
کد خبر : 1723230
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مجلس ورزش را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد غرور ملی دانست و گفت: ورزش بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است و این پدیده پس از دین، اجتماعی‌ترین پدیده در جامعه بشری است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در مراسم بهره‌برداری از سالن ورزشی ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه مشهد، افزود: ورزش در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی اثرگذار و بسترساز است. ورزش هم هنجار می‌سازد و هم جلوی ناهنجاری‌ها را می‌گیرد. ورزش در فرایندهای دیپلماسی و روابط‌عمومی نیز نقشی بی‌نظیر دارد و با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را ایجاد می‌کند.

وی بر ارزش‌های ذاتی ورزش تأکید کرده و ادامه داد: ورزش اوج هیجان، امید، تلاش و پشتکار است. از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، ورزش کمترین هزینه را دارد اما بیشترین منفعت را در ابعاد مختلف برای جامعه ایجاد می‌کند. امروز عزت و آبروی ملی در بسیاری از عرصه‌ها با ورزش تأمین می‌شود، افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این حوزه سرمایه‌گذاری برای هویت و آینده کشور است.

رییس مجلس به جایگاه بانوان در ورزش کشور اشاره کرده و اظهار داشت: حضور بانوان در عرصه ورزش، امروز یکی از موفق‌ترین تجربه‌ها است. با وجود برخی دوگانگی‌ها یا سوءرفتارها، مشاهده کرده‌ایم که بانوان ایران با تدبیر و برنامه‌ریزی وارد عرصه‌های مختلف شدند، رقابت کردند و افتخار آفریدند. جنسیت نباید مانع حضور بانوان در ورزشگاه یا میدان ورزشی باشد. ورزش بهترین ابزار برای نهادینه‌سازی ارزش‌های فرهنگی و اسلامی است.

قالیباف به موضوع توسعه ورزش در استان خراسان رضوی اشاره داشته و تصریح کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های بسیار خوبی در مشهد و خراسان رضوی وجود دارد. باید تلاش کنیم در کنار این زیرساخت‌ها، تیم‌های قوی و ورزشکاران حرفه‌ای نیز در این استان شکل بگیرند تا شاهد جهش جدی در ورزش این منطقه باشیم. چرا که ورزش سبب انسجام بین لایه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص افراد جامعه است.

وی بیان داشت: از تمامی دست‌اندرکارانی که در ساخت مجموعه ورزشی شهید رئیسی نقش داشته‌اند قدردانی می‌شود. این مجموعه ظرفیتی ارزشمند برای آینده ورزش و جوانان استان خراسان رضوی است. این سالن به نام شهید رئیسی نامگذاری شده است. شهیدی مزین شده که جهادگرانه برای اعتلای کشور تلاش می‌کرد و امروز این مجموعه یادآور همان روحیه ایثار و تلاش است و این روحیه باید تداوم داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی