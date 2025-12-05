خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌ و بویراحمد:

کُشته و مجروح شدن سه نفر در محور جوخانه به چُرام

کُشته و مجروح شدن سه نفر در محور جوخانه به چُرام
کد خبر : 1723136
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌ و بویراحمد از واژگونی یک دستگاه ماشین پژو ۴۰۵ در بامداد امروز جمعه چهاردهم آذرماه در محور سرفاریاب – جوخانه شهرستان چُرام در این استان خبرداد.

عادل رهبریان در گفت و گو با ایلنا از کهگیلویه بزرگ گفت: متأسفانه به دلیل واژگونی این وسیله نقلیه، یک نفر از سرنشینان کُشته و  ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: ساعت ۰۰:۵۰ بامداد امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در مسیر سرفاریاب به جوخانه در منطقه شاه‌حمزه (ع) شهرستان چُرام به اداره جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نجاتگران ما بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام عملیات رهاسازی، یکی از مصدومان تحویل اورژانس ۱۱۵ شد و مصدوم دیگر توسط نجاتگران به مرکز ترومای بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل گردید.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، محور ارتباطی جوخانه که جزء بخش سرفاریاب شهرستان چُرام محسوب می شود متاسفانه دارای برخی نقاط حادثه خیز است.

سالانه شاهد مرگ هموطنان در این محور حادثه خیز هستیم.

شهرستان چُرام از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می‌رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۸۰  کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی