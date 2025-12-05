کُشته و مجروح شدن سه نفر در محور جوخانه به چُرام

عادل رهبریان در گفت و گو با ایلنا از کهگیلویه بزرگ گفت: متأسفانه به دلیل واژگونی این وسیله نقلیه، یک نفر از سرنشینان کُشته و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: ساعت ۰۰:۵۰ بامداد امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در مسیر سرفاریاب به جوخانه در منطقه شاه‌حمزه (ع) شهرستان چُرام به اداره جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: نجاتگران ما بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام عملیات رهاسازی، یکی از مصدومان تحویل اورژانس ۱۱۵ شد و مصدوم دیگر توسط نجاتگران به مرکز ترومای بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت منتقل گردید.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، محور ارتباطی جوخانه که جزء بخش سرفاریاب شهرستان چُرام محسوب می شود متاسفانه دارای برخی نقاط حادثه خیز است.

سالانه شاهد مرگ هموطنان در این محور حادثه خیز هستیم.

شهرستان چُرام از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می‌رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۸۰ کیلومتر فاصله دارد.

