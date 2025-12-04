خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه رانندگی در محور شلمزار به شهرکرد یک کشته برجای گذاشت

حادثه رانندگی در محور شلمزار به شهرکرد یک کشته برجای گذاشت
کد خبر : 1723007
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد خودروی سواری پراید با پاترول در محور شلمزار به شهرکرد یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

  به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پراید با خودروی پاترول در محور شلمزار به شهرکرد بعد از سه راهی خراجی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه و رهاسازی مصدومان، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای آنان انجام دادند.

وی افزود: همچنین پیکر فرد فوت‌شده را تحویل عوامل انتظامی دادند و مصدومان را با همکاری نیروهای اورژانس به بیمارستان کاشانی شهرستان شهرکرد منتقل کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی