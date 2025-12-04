حادثه رانندگی در محور شلمزار به شهرکرد یک کشته برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پراید با خودروی پاترول در محور شلمزار به شهرکرد بعد از سه راهی خراجی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه و رهاسازی مصدومان، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای آنان انجام دادند.

وی افزود: همچنین پیکر فرد فوت‌شده را تحویل عوامل انتظامی دادند و مصدومان را با همکاری نیروهای اورژانس به بیمارستان کاشانی شهرستان شهرکرد منتقل کردند.

