به گزارش ایلنا، محمدرضا بویری اظهار داشت:این درخت که در دهستان ریگ قرار دارد، به عنوان نماد تاریخی و فرهنگی این روستا شناخته می‌شود و آتش سوزی این درخت با تلاش اهالی روستا و همکاری به موقع نیروهای آتش‌نشانی در شهرستان لردگان مهار شد و از گسترش آتش جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به فاصله زیاد این روستا تا نزدیک‌ترین پایگاه آتش نشانی افزود: نزدیکترین ایستگاه آتش‌نشانی در فاصله ۲۵ کیلومتری روستای چنار محمودی قرار دارد که این موضوع روند امدادرسانی را به دشواری همراه می‌کند. بخشدار مرکزی لردگان نبود ایستگاه وخودروی آتش نشانی را از مهم‌ترین مشکلات روستای چنارمحمودی و دهستان ریگ عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساخت‌های ایمنی و امدادی در این مناطق به منظور پیشگیری از حوادث مشابه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

