رئیس جبهه اصلاحات در کهگیلویه و بویراحمد:
دستور قاطعانه دهید سدهای ماندگان و خرسان متوقف شود
رئیس جبهه اصلاحات در کهگیلویه و بویراحمد از رئیسجمهور خواست جلوی سدسازی ها در این استان را بگیرد وگرنه سدسازی ها، مردم این استان را مظلوم می کند.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "علیرضا کفایی" عصر امروز پنجشنبه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴) در نشست فعالان سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد با مسعود پزشکیان رئیسجمهور در یاسوج، گفت: جناب آقای رئیسجمهور، ما محروم هستیم اما شما نگذارید این مردم با سدسازی ها مظلوم واقع شوند.
وی افزود: ما از شما مُصرانه درخواست میکنیم که دستور قاطع توقف سدسازیها را صادر فرمایید تا مطالعاتی دقیق، کارشناسی و جامع انجام شود.
رئیس جبهه اصلاحات استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مواضع معاون اجرایی دولت راجع به ساخت سدهای ماندگان و خرسان سه در دنا، اظهارداشت: البته آقای قائمپناه معاون اجرایی بهدرستی و با جدیت اعلام کردند که هیچ عملیات اجرایی برای این سدها در حال انجام نیست و پروژهها تنها در مرحله مطالعهاند.
کفایی با اشاره به حمایت کامل جریان اصلاحات از رئیسجمهور گفت: از همان ابتدا با تمام وجود به شما رأی دادیم، با تمام وجود حمایت کردیم و همچنان بر این حمایت ایستادهایم. ذرهای از رأی خود پشیمان نیستیم و یک لحظه هم عقبنشینی نمیکنیم.
وی افزود: اگر شما نبودید، معلوم نبود وضعیت بحرانی امروز کشور به کجا میانجامید. این سخن را هم بهعنوان رئیس ستاد انتخاباتی شما و هم بهعنوان رئیس جبهه اصلاحات استان عرض میکنم.
این فعال سیاسی از رئیسجمهور خواست نسبت به ترمیم کابینه زودتر اقدام کنند چرا که مردم در شرایط موجود از عملکرد برخی وزرای دولت چهاردهم بشدت نگرانند.
کفایی تاکید کرد که رئیسجمهور نباید اجازه دخالت بیش از اندازه مجلس به دولت را بدهد و از توقعات نادرست بسیاری از نمایندگان جلوگیری کند.
رئیس جبهه اصلاحات استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: ما نه مسئولیتی میخواهیم و نه مقامی؛ خواسته ما تنها این است که این استان به حق واقعی خود برسد.
کفایی گفت:" باید بگویم دغدغه اصلی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد همین مسئله سدهای ماندگان و خرسان سه است.»