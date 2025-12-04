پرسشهای صریح ایلنا: مشکلات بحران آب، تعاونیها و فیلترینگ؛
پاسخ نماینده مجلس: مدیریت بحران آب جدی است/تعاونیها در اولویت قرار میگیرند/تحقیقوتفحص بازار فیلترشکن اجرا میشود+فیلم
در نشست خبری علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، خبرنگار ایلنا پرسشهای چالشی درباره کاهش ذخایر آب سد کرج و وضعیت انتقال آب طالقان به بیلقان، تحقیق و تفحص از بازار فیلترشکنها، کندی روند واگذاری زمین تعاونیها و همچنین لزوم حمایت از تعاونی مسکن ۲۰۵ نفره روزنامهنگاران البرز مطرح کرد؛ موضوعاتی که عباسی بخشی از آنها را مرتبط با ضعف مدیریت دستگاههای اجرایی و بخشی دیگر را نیازمند اصلاح قوانین و پیگیری مستقیم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، نشست خبری علیرضا عباسی، امروز پنجشنبه با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد؛ نشستی که در آن مجموعهای از موضوعات مهم از وضعیت بحران آب و هوا، مشکلات بازنشستگان و برنامههای حمایتی گرفته تا مسائل نظارتی، مدیریتی، استانداردسازی، هماهنگی نهادی و گزارش عملکرد بخشهای مختلف، مطرح و بررسی شد.
این نشست علاوه بر ارائه آمار و توضیحات رسمی، فرصتی برای طرح پرسشهای صریح خبرنگاران و شفافسازی درباره روندهای موجود فراهم کرد و در نهایت تصویری جامع از اولویتهای مدیریتی و دغدغههای مردم در حوزههای مختلف ارائه داد.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در پاسخ به ایلنا مبنی بر چگونگی مدیریت بحران آب، کاهش محسوس ذخیره سد کرج و همچنین تداوم ابهامات درباره پروژه انتقال آب طالقان به بیلقان با توجه به افت بارندگی و کاهش ذخایر آبی، اظهار کرد: موضوع آب برای البرز خط قرمز است. در سالهای گذشته ۵۵ میلیون مترمکعب به البرز تخصیص داشتیم که تا ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت و اکنون پیگیر ظرفیت سوم به میزان ۶۰ میلیون مترمکعب هستیم. اگر مطالبه نکنیم، برای برخی دستگاهها همین میزان فعلی کافی تلقی میشود. ما در کمیسیونهای تخصصی و جلسات مشترک با دولت اجازه نخواهیم داد سهم واقعی البرز نادیده گرفته شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه هفتم افزود: در موضوع انتقال آب، استان البرز با رشد سالانه ۱۴۰ هزار نفر جمعیت مهاجر روبهروست و تصمیمگیریهای امروز تعیینکننده سرنوشت پنج سال آینده استان است.
سؤال ایلنا درباره بازار فیلترشکنها
خبرنگار ایلنا همچنین در خصوص طرح تحقیق و تفحص از بازار فیلترشکنها پرسید که آیا مجلس نمیداند تجارت فیلترشکنها در دست چه افرادی است که امروز به دنبال تحقیق و تفحص است؟ چه راهکاری برای کنترل این بازار وجود دارد؟
عباسی پاسخ داد: تحقیق و تفحص ابزار نظارتی مجلس است و وقتی مردم ناراضیاند، ما مکلفیم ورود کنیم. ساختار بررسی در این تفحص از انجام ریز هزینهها تا مسیر گردش مالی را مشخص میکند و پس از آن درباره راهکارهای قانونی تصمیمگیری میشود.
پیگیری ایلنا درباره تعاونیهای مسکن و کندی واگذاری زمین
خبرنگار ایلنا در ادامه با اشاره به اینکه ارائه اسناد تکبرگ برای ۴۰ تعاونی کارگری پس از ۴۰ سال انجام شده که این سووال مطرح است چرا روند واگذاری زمین تعاونیها کند و پرابهام است؟ آیا شما گزارشی از تخلفات احتمالی دارید؟ نقش نمایندگان در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات البرز بهویژه پروژههای نهضت ملی مسکن چیست؟
عباسی گفت: بخشی از کندیها ناشی از مشکلات اداری و بخشی ناشی از نبود زمین مناسب در مناطق شهری است. ما در مجمع نمایندگان و جلسات با وزارت راه و شهرسازی پیگیر هستیم که تخصیص زمین و صدور پروانه پروژههای نهضت ملی مسکن البرز سرعت بگیرد. درباره تعاونیها نیز اگر گزارشی از تخلفات باشد، قطعاً رسیدگی خواهد شد.
حمایت از تعاونی مسکن روزنامهنگاران و خبرنگاران البرز
در بخش دیگری از نشست، خبرنگار ایلنا خطاب به نماینده استان البرز یادآور شد که روزنامهنگاران و خبرنگاران البرزی یک تعاونی مسکن ۲۰۵ نفره دارند که به رغم تأکید دولتها بر حمایت از این تعاونیها در عمل تفاوتی میان اهالی رسانه و شهروند عادی وجود ندارد.
عباسی تاکید کرد که موضوع و مشکلات خبرنگاران برای ما اهمیت دارد لذا هر جا دست ما برسد برای رفع موانع تعاونی مسکن خبرنگاران اقدام و حمایت میکنیم.
توضیحات عباسی درباره کشاورزی، قانونگذاری و امنیت غذا
نماینده کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قوانین حمایتی بخش کشاورزی گفت: در شرایط جنگ اخیر، بخشی از عدم وابستگی ما نتیجه تولید داخل و ذخایر استراتژیک بود. اگر کوتاهی کنیم، آینده کشور آسیب میبیند. چندین طرح مهم برای تابآوری کشاورزی و فروش قراردادی در کمیسیون تصویب شده و در دستور کار صحن است.
وی تاکید کرد که نمیتوان امنیت غذایی کشور را کاریکاتوری دید. اگر تولید داخل را تقویت نکنیم، در شرایط بحران مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر، دچار کمبود میشویم.
نماینده البرز در مجلس به طرحهای حمایت از کشاورزی در برنامه هفتم، قانون قیمتگذاری محصولات و ایجاد الگوی کشت قراردادی اشاره کرد و گفت بخشی از ذخایر استراتژیک کشور اکنون با تولید داخل تأمین میشود.
ورود نماینده به موضوع آلودگی هوا و نیروگاه منتظر قائم
عباسی درباره وضعیت آلایندگی نیروگاه منتظر قائم نیز گفت: از سال ۱۴۰۰ پیگیر هستیم که مازوت از چرخه سوخت نیروگاه خارج شود. تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی و استفاده از فاضلاب تصفیهشده فردیس در دستور کار است. این تغییرات مصرف سوخت را کاهش میدهد و مصرف آب نیروگاه تا ۹۰ درصد کم خواهد شد.
سیاستهای بنزینی و معیشت مردم
وی با اشاره به اینکه روزانه ۲۵ میلیون لیتر کسری بنزین داریم، گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است و سیاستهای غیرقیمتی مثل توسعه حملونقل عمومی باید اجرا شود. مردم نباید زیر فشار معیشتی قرار بگیرند.
بازنشستگان، صندوقها و بحران بیپولی
عباسی در ارتباط با وضعیت صندوقهای بازنشستگی و تعویق در متناسبسازی حقوق، اذعان داشت: امروز صندوقها در مرز بحراناند. وقتی دولتها طی سالها از منابع صندوقها برداشت کردهاند، طبیعی است مشکلات ایجاد شود.
وی گفت بدهی دولت به صندوقها از ۸۹ هزار میلیارد تومان در شروع مجلس یازدهم به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در برنامه هفتم مقرر شده این بدهی صفر شود.
عباسی به پنج اقدام مجلس برای جلوگیری از ورشکستگی صندوقها اشاره کرد و یادآور شد: ساماندهی شرکتهای زیرمجموعه صندوقها؛ اصلاح نظام مشاغل سخت و زیانآور؛ ایجاد منابع پایدار با سهم یک درصد مالیات ارزش افزوده؛ افزایش دقت در انتصابات مدیریتی صندوقها و پیشبینی بازنشستگی ۱۵ ساله برای برخی گروهها بدون لطمه به منابع صندوق از جمله اقدامات انجام شده در مجلس شورای اسلامی است.
وی تأکید کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید از منابع پایدار انجام شود، نه از استقراض.
بنزین؛ واردکننده شدهایم و یارانه پنهان رشد کرده
در بخش دیگری از نشست، عباسی درباره وضعیت بنزین گفت: امسال روزانه ۲۵ میلیون لیتر کسری داریم. دولت اعلام کرده تا پایان سال حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات بنزین خواهیم داشت، درحالیکه دو سال پیش صادرکننده بودیم.
این نماینده افزود مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است و «سیاستهای غیرقیمتی» مانند توسعه حملونقل عمومی، فرهنگسازی مصرف و مشوقهای حملونقل را راهحل کاهش مصرف دانست.