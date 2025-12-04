آقای پزشکیان، دستور توقف ساخت سدها را در دنا بدهید

به گزارش ایلنا از یاسوج، محمد بهرامی سیف آباد نماینده مردم بویراحمد واحد از مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران مُصرانه خواست بنا به جمیع جهات، دستور لغو ساخت سدهای ماندگان و خرسان سه را صادر کند.

وی گفت: آقای رئیس‌جمهور، مردم ما اکنون ناراحت‌اند؛ اما به شما امیدوارند؛ به صداقت، ایستادگی، وفای به عهد و بیش از همه به نگاه کارشناسی شما.

نماینده بویراحمد واحد افزود: دنا یکی از بزرگ‌ترین زیستگاه‌ها و ذخیره‌گاه‌های ملی و جهانی است. مردم نجیب و بزرگوار ما تنها یک خواسته دارند و آن هم دستور توقف ساخت سدها در این ذخیرگاه است.

بهرامی سیف آباد گفت: آقای دکتر پزشکیان مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و تمام فعالان اجتماعی، دانشجویی، تشکل های مردم نهاد، زیست محیطی، از شما مُصرانه می‌خواهند دستور قاطع برای توقف پروژه‌ هایی مانند سدهای خرسان سه و ماندگان که میراث طبیعی و زندگی آنان را تهدید می‌کند، صادر نمایید.

نماینده بویراحمد واحد در مجلس، با اشاره به سابقه تاریخی مردم حوزه انتخابیه بویراحمد، گفت: پیش از انقلاب، همین مردم بودند که تهران را فتح کردند. آنان بودند که در خوزستان شیر خزعل را سرکوب کردند. در بوشهر، در کنار رئیس‌علی دلواری با نیروهای انگلیسی جنگیدند و نام‌شان در جنگ گجستان برای همیشه در تاریخ ثبت شد.

بهرامی سیف آباد افزود: مهم‌تر از همه، در هشت سال دفاع مقدس، این مردم نقش‌آفرینی کرده و ایثار چشمگیری از خود نشان دادند. این مردم بارها ثابت کرده‌اند که هرگاه لازم باشد، برای ایران جان می‌دهند.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور، همه عزیزان در این نشست آمدند و اطلاعات خود را ارائه دادند؛ پس ما اینجا بر سر گنج زندگی می‌کنیم، اما مردم ما در رنج به سر می‌برند.

نماینده بویراحمد واحد گفت: می‌خواهم از مردمی بگویم که ناله‌شان از چرخ‌دنده‌های بی‌تفاوتی و ناکارآمدی به آسمان رسیده است، مردمی که همه نگرانی‌ها و آه‌های خود را در سکوت فرو برده‌اند و بر پیشانی‌شان، بیش از هر چیز دیگری، مهر بی‌عدالتی حک شده است.

بهرامی سیف آباد با تأکید بر ظرفیت‌های استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این منطقه گنجینه‌ای پنهان در دل ایران است؛ سرزمینی سرشار از فرصت‌ها، اما همزمان آکنده از نابرابری‌ها و عدم تناسب‌ها.

اگر کهگیلویه و بویراحمد ایالتی مدیریت می شد اکنون ثروتمندترین استان کشور بود

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: برخی گفته اند پنج یا ۱۰ درصد از منابع خودمان به ما بازگردد؛ ما بیش از این نمی‌خواهیم. اما مطالعات علمی نشان می‌دهد سهم واقعی منابع این استان در اقتصاد ملی بین یک تا پنج درصد است، در حالی که در شاخص‌های توسعه انسانی یا در رتبه آخر هستیم یا ماقبل آخر.

بهرامی سیف آباد تاکیدکرد اگر این استان، طبق قوانین بصورت ایالتی اداره می‌شد، بی‌تردید یکی از ثروتمندترین استان‌های کشور بود.

نماینده بویراحمد واحد در مجلس گفت: اکنون نوبت ما است که برای زندگی و عدالت آنان گامی برداریم. از شما، آقای رئیس‌جمهور، انتظار می‌رود با همان صداقت و شجاعت همیشگی، صدای این مردم مظلوم را بشنوید و دستور دهید تا این بی‌عدالتی تاریخی علیه این سرزمین پایان یابد.

