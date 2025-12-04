بازگشت بیش از ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید در شهر اشترینان

به گزارش ایلنا، علی کردعلیوند روز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: به‌منظور اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بر اساس تبصره دو ماده ۱۰، در زمین‌های کشاورزی که به صورت دیوار کشی، پی کنی، فنس کشی تغییر کاربری داده شده بود، به حالت اولیه بازگشت.

مدیر امور اراضی لرستان افزود: با اجرای قانون حفظ کاربری بیش از ۲۰۰۰۰ هزار متر مربع اراضی کشاورزی شهر اشترینان آزادسازی شد.

وی افزود: اجرای این عملیات با حضور نماینده دادستان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان، رئیس اداره امور اراضی، پرسنل یگان حفاظت امور اراضی، عوامل نیروی انتظامی، و سایر عوامل مرتبط انجام شد

مدیر امور اراضی لرستان با تأکید بر اهمیت اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی نه‌تنها برای تأمین امنیت غذایی داخلی کشور حیاتی است، بلکه در زمینه حفظ منابع آبی نیز تأثیرگذار است. با تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نه‌تنها زمین‌های زراعی از دست می‌روند، بلکه منابع آبی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و خطر بحران‌های زیست‌محیطی افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: خارج‌شدن اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری همه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.

کردعلیوند گفت: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان لرستان فعال هستند و با گشت مستمر و باهدف جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق سامانه ۱۳۱ و یا با مراجعه به نشانی https://cms.laoi.ir تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.

