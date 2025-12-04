هواشناسی فارس هشدار داد:
وقوع بارش پراکنده و وزش باد در مناطق جنوبی استان
ادارهکل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، مناطق جنوبی استان از عصر امروز پنجشنبه 13 آذر تحت تأثیر بارشهای پراکنده و خفیف، گاهی همراه با رگبار و وزش باد قرار میگیرند و این شرایط تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه شهرستانهای لار، اوز، لامرد، مهر، زریندشت و داراب بهعنوان مناطق در معرض مخاطره معرفی شدهاند و احتمال لغزندگی معابر، اختلال در تردد جادهای و افزایش مخاطرات در حاشیه رودخانهها و مسیلها وجود دارد.
هواشناسی فارس در بخشی از این اطلاعیه به شهروندان و رانندگان توصیه کرده است تا از توقف در حاشیه رودخانه و مسیلها خودداری کنند، خودروها را در کنار سازههای نیمهکاره و درختان فرسوده پارک نکنند و در تردد جادهای بهویژه در مناطق جنوبی استان، احتیاط بیشتری داشته باشند.