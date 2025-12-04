خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هواشناسی فارس هشدار داد:

وقوع بارش پراکنده و وزش باد در مناطق جنوبی استان

وقوع بارش پراکنده و وزش باد در مناطق جنوبی استان
کد خبر : 1722846
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، مناطق جنوبی استان از عصر امروز پنجشنبه 13 آذر تحت تأثیر بارش‌های پراکنده و خفیف، گاهی همراه با رگبار و وزش باد قرار می‌گیرند و این شرایط تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه شهرستان‌های لار، اوز، لامرد، مهر، زرین‌دشت و داراب به‌عنوان مناطق در معرض مخاطره معرفی شده‌اند و احتمال لغزندگی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش مخاطرات در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد.

هواشناسی فارس در بخشی از این اطلاعیه به شهروندان و رانندگان  توصیه کرده است تا از توقف در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها خودداری کنند، خودروها را در کنار سازه‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده پارک نکنند و در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مناطق جنوبی استان، احتیاط بیشتری داشته باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی