وقوع بارش پراکنده و وزش باد در مناطق جنوبی استان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه شهرستان‌های لار، اوز، لامرد، مهر، زرین‌دشت و داراب به‌عنوان مناطق در معرض مخاطره معرفی شده‌اند و احتمال لغزندگی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش مخاطرات در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد.

هواشناسی فارس در بخشی از این اطلاعیه به شهروندان و رانندگان توصیه کرده است تا از توقف در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها خودداری کنند، خودروها را در کنار سازه‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده پارک نکنند و در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مناطق جنوبی استان، احتیاط بیشتری داشته باشند.

