دلیل اصلی خشک شدن زاینده رود سوءمدیریت است/ اگر روند فعلی ادامه یابد اصفهانی باقی نخواهد ماند

به گزارش ایلنا از اصفهان، آذر منصوری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش بارندگی تنها بخشی از علت خشکی زاینده رود است، اما دلیل اصلی آن را باید سوءمدیریت بدانیم.

وی تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد اتفاقی که برای زاینده رود رخ داده ناشی از مدیریت نادرست منابع آب، توسعه بدون برنامه ریزی کشاورزی و قطع شدن آبریزهایی است که پیش‌تر به این رودخانه می‌ریختند.

منصوری خاطرنشان کرد: وقتی به کشاورز گفته می‌شود آب نیست، طبیعی است که او می‌پرسد چگونه باید امرار معاش کند بنابراین سیاست‌گذاری آب باید همراه با توجه به معیشت مردم باشد.

وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات کنونی در سیاست‌های کلی کشور نهفته چرا که بحران آب تنها محدود به زاینده رود نیست و پیش از آن تالاب بین‌المللی گاوخونی خشک شد، دریاچه ارومیه در بحران قرار گرفت و بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با خطر مشابه مواجه شدند.

رییس جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: زاینده رود تنها از بالادست تغذیه نمی‌شده، بلکه حوزه‌های آبریز گسترده‌ای داشته که اکنون تقریباً همگی از کار افتاده‌اند و احیای این چرخه نیازمند برنامه است.

منصوری اظهار داشت: زاینده رود علاوه بر تأثیرات زیست محیطی که بر اقلیم استان و به‌ویژه شهر اصفهان دارد، یکی از نمادهای مهم تمدنی ایران نیز محسوب می‌شود و از همین منظر، حفظ بستر آن و زنده نگه داشتن رودخانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: زاینده رود همواره زندگی و تداوم تمدن را رقم زده و به همین دلیل باید برای احیای آن فکر عاجلی صورت گیرد تا بتواند دوباره ثمربخشی و اثربخشی تاریخی خود را داشته باشد.

رییس جبهه اصلاحات ایران گفت: بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که شکل‌گیری هر تمدنی در جهان بر محور آب و رودخانه‌ها بوده است و زاینده رود نیز به عنوان «زنده رود» نقش اصلی را در زنده نگه داشتن شهر و تمدن اصفهان ایفا کرده است.

منصوری با ابراز تأسف از وضعیت کنونی رودخانه گفت: تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت موجب شده است که رودی که روزگاری نماد شادی، آرامش و زندگی بود، امروز به وضعیتی غمبار دچار شود.

وی ادامه داد: اگر روند فعلی ادامه یابد و سهم آب زاینده رود سال به سال کمتر شود، اساساً دیگر اصفهانی باقی نخواهد ماند و زندگی در این کلان‌شهر با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد شد.

این فعال سیاسی با اشاره به ارتباط مستقیم خشکی رودخانه با آلودگی هوا و فرونشست زمین گفت: این وضعیت پایدار نیست و باید در الگوی کشت و نوع محصولات کشاورزی بازنگری اساسی صورت گیرد.

رییس جبهه اصلاحات ایران تصریح کرد: در طول تاریخ، آب یکی از ابزارهای حکمرانی بوده و همواره برنامه‌هایی برای استفاده بهینه از منابع محدود آبی ایران وجود داشته است، ایران هیچ‌گاه کشور پرآبی نبوده و حکومت‌ها ناچار بودند شیوه‌هایی بیابند که هم منابع موجود حفظ شود و هم نسل‌های آینده بتوانند از آن بهره ببرند.

منصوری با تأکید بر اینکه کارهایی برای بهبود وضعیت انجام شده و اقداماتی نیز در دست اجراست، گفت: مهم این است که مسوولان بتوانند از ظرفیت‌ها و راهکارهایی که توسط کارشناسان و پژوهشگران ارائه شده استفاده کنند و برای احیای زاینده رود و بهبود اقلیم استان به راهکاری عملی و جامع دست یابند.

