بیش از ۸۶ درصد حوادث شهرکهای صنعتی فارس مربوط به آتشسوزی است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان بیش از ۸۶ درصد حوادث این شهرکها مربوط به آتشسوزی است، از تجهیز ایستگاههای آتشنشانی و آموزش نیروها برای واکنش سریع به حوادث آتشسوزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در حاشیه مانور آموزشی آتشنشانی در شهرکهای صنعتی استان فارس با تاکید بر اهمیت ایمنی در شهرکهای صنعتی، گفت: با توجه به استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکها، حفاظت از سرمایههای ایجادشده و ایمنی کارکنان بهویژه در برابر حوادث آتشسوزی، از اولویتهای اصلی ماست.
وی تصریح کرد: این موضوع بهویژه در مناطقی که شهرکها و نواحی صنعتی استان در خارج از محدوده شهری قرار دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
برنهاد با اشاره به آمار حوادث آتشسوزی در شهرکهای صنعتی استان در چهار سال گذشته، اظهار کرد: بر اساس بررسیها، بیش از ۸۶ درصد از حوادث در شهرکها و نواحی صنعتی استان به حوادث آتشسوزی مربوط میشود. این امر نشاندهنده نیاز مبرم به برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه است.
وی در ادامه با تاکید بر مفهوم «زمان طلایی» در حوادث آتشسوزی افزود: در هر حادثه آتشسوزی، دو دقیقه اول شروع حریق بهعنوان زمان طلایی شناخته میشود. لذا سرعت واکنش و آمادگی در این زمان میتواند تفاوت زیادی در نتیجه نهایی حادثه ایجاد کند. به همین دلیل، علاوه بر احداث و تجهیز ایستگاههای آتشنشانی و خودروهای اطفای حریق، آموزش مستمر نیروهای آتشنشانی یکی از ارکان اصلی راهبردهای ماست.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: در حال حاضر، ۵۰ آتشنشان در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان مشغول به خدمترسانی هستند. همچنین، ۱۹ ایستگاه آتشنشانی احداث شده و ۱۹ خودروی اطفای حریق مجهز به تجهیزات پیشرفته در این مناطق در حال فعالیت هستند.
وی افزود: در سه سال اخیر، ۳۰ دوره تخصصی آتشنشانی در مرکز آموزش آتشنشانی شیراز برای آتشنشانان شهرکهای صنعتی برگزار شده و مانورهای آتشنشانی نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد. همچنین، برنامهریزی برای احداث ایستگاههای جدید آتشنشانی و تجهیز آنها در سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال انجام است.
برنهاد در پایان سخنان خود تاکید کرد: ما بهطور مستمر به دنبال بهبود شرایط ایمنی و کاهش خطرات احتمالی در محیطهای صنعتی هستیم و در این راستا، با همکاران آتشنشانی و سایر ارگانهای ذیربط همکاری نزدیکی داریم تا با ارتقاء سطح آمادگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنیم.