رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان داراب خبر داد:
صدور ۷۰۰ سند تفکیکی برای اراضی نهضت ملی مسکن شهرستان داراب
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان داراب از صدور ۷۰۰ فقره سند تفکیکی برای اراضی طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام، مقدمهای برای تسریع در اجرای طرح و تسهیل اعطای تسهیلات به متقاضیان است.
به گزارش ایلنا، مهدی حقدوست رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان داراب با تأکید بر شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در داراب، اعلام کرد: در راستای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، تعداد ۷۰۰ فقره سند تفکیکی برای اراضی این طرح صادر شده است.
وی افزود: صدور این اسناد، گامی مهم در تثبیت مالکیت دولتی اراضی و همچنین زمینهسازی برای تسهیل فرآیند اخذ وام بانکی توسط متقاضیان محسوب میشود که به افزایش سرعت عملیاتهای اجرایی و اطمینانبخشی به ذینفعان منجر خواهد شد.
رییس اداره راه و شهرسازی داراب با قدردانی از همراهی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، تصریح کرد: این مهم در سایه حمایتهای مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، و پیگیریهای رئیس اداره ثبت اسناد داراب، محقق شده است.
حقدوست در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانبندی تدوینشده، صدور اسناد باقیمانده نیز با سرعت در دست اقدام است تا روند اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستان داراب بدون وقفه ادامه یابد.