افزایش ۳۰ درصدی مراجعات تنفسی در البرز/ تنگی نفس و سردرد را جدی بگیرید

احمد مهدوی، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان البرز در گفت‌وگویی با ایلنا، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر استان، اظهار کرد: با افزایش غلظت آلاینده‌ها در استان البرز و ادامه وضعیت ناسالم هوا، آمار مراجعات اورژانسی نیز روند صعودی پیدا کرده است.

وی افزود: در چنین روزهایی بسته به شدت آلودگی و میزان رعایت مردم، معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مراجعه بیماران قلبی و تنفسی را ثبت می‌کنیم. در روزهای اخیر نیز همین روند را شاهد بودیم.

مهدوی با بیان اینکه مراجعات و تماس‌های تلفنی در چند روز اخیر افزایش داشته افزود: گروه‌های حساس از جمله بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان و کسانی که نیاز به حمایت بیشتری دارند بیشترین تماس و مراجعه را داشتند. البته آمار دقیق سنی تجمیع نشده، اما الگوی مراجعات نشان می‌دهد که بیماران تنفسی بیشترین سهم را دارند.

مهدوی درباره وضعیت مناطق مختلف به ایلنا گفت: در کرج معمولاً به دلیل حجم تردد و غلظت آلودگی، مراجعات بیشتر است اما در سایر شهرستان‌ها هم تماس‌ها افزایشی بوده است.

وی ظرفیت مراکز درمانی را کافی دانست و گفت: اورژانس‌ بیمارستان‌ها در این روزها در آماده‌باش هستند و ظرفیت پذیرش با مدیریت شرایط افزایش پیدا کرده است.

استقرار اتوبوس‌آمبولانس در نقاط پرتردد

رئیس اورژانس البرز با اشاره به اقدامات ویژه در سطح شهر توضیح داد: در مناطقی مثل میدان شهدا، طالقانی و میدان حصارک کرج اتوبوس‌آمبولانس مستقر کرده‌ایم تا افرادی که دچار علائم حاد می‌شوند فوراً خدمات دریافت کنند. در شهرستان‌ها نیز تیم‌های ۱۱۵ آماده‌باش کامل دارند.

علائم مهمی که باید جدی گرفته شود

دکتر مهدوی با اشاره به هشدارهای بهداشتی روزهای اخیر تأکید کرد: تنگی نفس، سرفه‌های مداوم، احساس فشار یا درد در قفسه سینه (به‌ویژه دردی که به دست یا فک می‌زند)، کبودی لب‌ها یا ناخن‌ها، سوزش و تحریک چشم از مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که مردم باید جدی بگیرند.

وی ادامه داد: اگر این علائم با سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف شدید، بی‌حالی غیرعادی، کاهش سطح هوشیاری، حمله آسم یا اختلال تنفسی همراه بود، حتماً باید بلافاصله با ۱۱۵ تماس گرفته یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه شود.

توصیه‌های اورژانسی و نکات پیشگیری

رئیس اورژانس البرز تأکید کرد: تا حد امکان از فعالیت در فضای باز خودداری شود. اگر خروج از خانه ضروری است، حتماً از ماسک‌های N95 یا FFP2 استفاده شود؛ به‌ویژه توسط کودکان، سالمندان و بیماران قلبی–تنفسی.

وی افزود: ورزش، پیاده‌روی سریع و هرگونه فعالیت سنگین در فضای باز، خصوصاً برای بیماران تنفسی کاملاً ممنوع است.

این پزشک درباره حضور در اماکن بسته گفت: در خانه و محیط‌های بسته بمانید، درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید و اگر سیستم تهویه دارید، حتماً حالت چرخش هوای داخل را فعال کنید. در خودرو نیز شیشه‌ها باید بالا باشد.

توصیه به والدین

مهدوی در پاسخ به سوال ایلنا درباره دانش‌آموزان گفت: اگر کودکان دچار علائم شدند، والدین ابتدا با اورژانس تماس بگیرند؛ همکاران ما راهنمایی می‌کنند که آیا مراجعه به بیمارستان لازم است یا خیر.

