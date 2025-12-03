مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد؛
نقشآفرینی علمی کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس در زیستبوم نوآوری استان
مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: یکی از مدلهای طراحیشده در الگوی توانمندسازی اقتصادی کمیته امداد امام خمینی، فرآیند شناسایی استعدادها، ارزیابی نیاز بازار و هدایت مددجویان تا مرحله بازاریابی و فروش است؛ امروزه حتی شرکتهای بزرگ مانند دیجیکالا با مجموعه امداد در برخی طرحهای بازارسازی همکاری دارند.
به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی در رویداد علمی و تخصصی که با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان، واحدهای صنعتی و شرکتهای دانشبنیان برگزار شد، پژوهش را یکی از ارکان توسعه متوازن استان و کشور دانست و گفت: در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس با محوریت علمی و پژوهشی تلاش داریم مسیر توانمندسازی جامعه هدف را بر مبنای دانش و نوآوری پیش ببریم.
وی ادامه داد: پژوهش میتواند الگویی علمی برای توسعه اشتغال، شناسایی نیازهای بازار، تحلیل رفتار مشتریان و ارتقای فرآیندهای کسبوکارهای خرد باشد.
مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: جهتگیری غالب مجموعه امداد امام، توسعه کسبوکارهای خرد و مزیتدار است تا ارزش افزوده بیشتری برای خانوارهای تحت حمایت ایجاد شود.
موصلی یادآور شد: ما در این مسیر از ظرفیتهای پژوهشی، دانشگاهی و علمی استان بهرهمند خواهیم شد تا بتوانیم مأموریتهای امداد امام را با رویکرد علمی و فناورانه به ثمر برسانیم.
وی همچنین به ورود علمی کمیته امداد در زنجیرههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سطح کشور کمیته امداد در برخی زنجیرهها از فرش دستباف و نوغانداری تا خرید تضمینی محصولات ورود پیدا کرده و این مسیر را برای توسعه اشتغال پایدار دنبال میکند.
موصلی با قدردانی از همکاری دانشگاههای استان، صندوق ماشینسازی معاونت علمی ریاست جمهوری، استانداری فارس و پارک علم و فناوری شیراز افزود:برنامه دستیار فناور برای دومین سال متوالی با همکاری پارک علم و فناوری فارس و فنبازار منطقهای اجرایی شده است.
مدیرکل کمیته امداد فارس خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ نفر از مددجویان به شرکتهای دانشبنیان معرفی شدند و تعدادی از این عزیزان فعالیت خود را به صورت حرفهای در این شرکتها آغاز کردند.
وی این طرح را فرصتی مغتنم برای تمرین و یادگیری عملی دانست و تصریح کرد:در الگوی توانمندسازی اقتصادی، تمرکز ویژهای بر اشتغال فناورانه مددجویان داریم و این رویدادها زمینه ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر علم و فناوری را فراهم میکنند.
در ادامه، امینرضا ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس نیز ضمن تقدیر از همکاری کمیته امداد گفت: طرح دستیار فناور از سه سال پیش از پارک علم و فناوری فارس آغاز شد و به دلیل موفقیتهای چشمگیر، در سالهای بعد بهصورت ملی اجرا گردید. در این طرح، دانشجویان و کارورزان در محیطهای واقعی شرکتهای دانشبنیان قرار میگیرند و بسیاری از آنها فرصت جذب و اشتغال مستقیم پیدا میکنند.
ذوالقدر با ابراز امیدواری از تداوم همکاریهای علمی و فناورانه میان دستگاههای اجرایی و مؤسسات پژوهشی استان، گفت: امیدواریم این همافزایی علمی بتواند در جهت ارتقای عزت، کرامت و منزلت آحاد جامعه و توسعه اشتغال پایدار برای جامعه هدف امداد امام خمینی(ره) نقشآفرینی مؤثر داشته باشد.