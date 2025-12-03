خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد؛

نقش‌آفرینی علمی کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس در زیست‌بوم نوآوری استان

نقش‌آفرینی علمی کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس در زیست‌بوم نوآوری استان
کد خبر : 1722544
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: یکی از مدل‌های طراحی‌شده در الگوی توانمندسازی اقتصادی کمیته امداد امام خمینی، فرآیند شناسایی استعدادها، ارزیابی نیاز بازار و هدایت مددجویان تا مرحله بازاریابی و فروش است؛ امروزه حتی شرکت‌های بزرگ مانند دیجی‌کالا با مجموعه امداد در برخی طرح‌های بازارسازی همکاری دارند.

به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی در  رویداد علمی و تخصصی که با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان، واحدهای صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد، پژوهش را یکی از ارکان توسعه متوازن استان و کشور دانست و گفت: در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس با محوریت علمی و پژوهشی تلاش داریم مسیر توانمندسازی جامعه هدف را بر مبنای دانش و نوآوری پیش ببریم.

وی ادامه داد: پژوهش می‌تواند الگویی علمی برای توسعه اشتغال، شناسایی نیازهای بازار، تحلیل رفتار مشتریان و ارتقای فرآیندهای کسب‌وکارهای خرد باشد.

مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: جهت‌گیری غالب مجموعه امداد امام، توسعه کسب‌وکارهای خرد و مزیت‌دار است تا ارزش افزوده بیشتری برای خانوارهای تحت حمایت ایجاد شود.

موصلی یادآور شد: ما در این مسیر از ظرفیت‌های پژوهشی، دانشگاهی و علمی استان بهره‌مند خواهیم شد تا بتوانیم مأموریت‌های امداد امام را با رویکرد علمی و فناورانه به ثمر برسانیم.

وی همچنین به ورود علمی کمیته امداد در زنجیره‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سطح کشور کمیته امداد در برخی زنجیره‌ها از فرش دستباف و نوغانداری تا خرید تضمینی محصولات ورود پیدا کرده و این مسیر را برای توسعه اشتغال پایدار دنبال می‌کند.

 موصلی با قدردانی از همکاری دانشگاه‌های استان، صندوق ماشین‌سازی معاونت علمی ریاست جمهوری، استانداری فارس و پارک علم و فناوری شیراز افزود:برنامه دستیار فناور برای دومین سال متوالی با همکاری پارک علم و فناوری فارس و فن‌بازار منطقه‌ای اجرایی شده است.

مدیرکل کمیته امداد فارس خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۴۰ نفر از مددجویان به شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شدند و تعدادی از این عزیزان فعالیت خود را به صورت حرفه‌ای در این شرکت‌ها آغاز کردند.

وی این طرح را فرصتی مغتنم برای تمرین و یادگیری عملی دانست و تصریح کرد:در الگوی توانمندسازی اقتصادی، تمرکز ویژه‌ای بر اشتغال فناورانه مددجویان داریم و این رویدادها زمینه ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر علم و فناوری را فراهم می‌کنند.

در ادامه،  امین‌رضا ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس نیز ضمن تقدیر از همکاری کمیته امداد گفت: طرح دستیار فناور از سه سال پیش از پارک علم و فناوری فارس آغاز شد و به دلیل موفقیت‌های چشمگیر، در سال‌های بعد به‌صورت ملی اجرا گردید. در این طرح، دانشجویان و کارورزان در محیط‌های واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها فرصت جذب و اشتغال مستقیم پیدا می‌کنند.

 ذوالقدر با ابراز امیدواری از تداوم همکاری‌های علمی و فناورانه میان دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات پژوهشی استان، گفت: امیدواریم این هم‌افزایی علمی بتواند در جهت ارتقای عزت، کرامت و منزلت آحاد جامعه و توسعه اشتغال پایدار برای جامعه هدف امداد امام خمینی(ره) نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی