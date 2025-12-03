به گزارش خبرنگار ایلنا، جلال الدین امیری روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در جلسه اعضا هیات رئیسه دانشگاه لرستان با نمایندگان نهاد‌ها و تشکل‌های دانشجویی به مناسبت روز دانشجو اظهار داشت: دانشگاه تجلی گاه تولید علم است و از دیر باز در تمامی جوامع بشری مورد احترام بوده و از تقدس خاصی برخوردار است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در میان افکار عمومی جامعه و در میان فرزانگان از جایگاه علمی بسیار رفیعی قراردارد و وظیفه خود می‌دانم که پاسدار این حریم باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: ما همواره پیگیر فضای گفتمان بین خود با اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارکنان هستیم.

امیری بیان داشت: روز دانشجو یادآور دیدگاه مترقی ضد استکباری، استثماری و امپریالیستی است و عدالت خواهی و آرمانگرایی در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید سرفصل زندگی دانشجویان باشد.

وی افزود: امروز متاسفانه در حوزه زیر ساخت‌ها و تجهیزات بالاخص فضای فیزیکی در کشور عقب هستیم و سعی شده است در مصوبات اخیر سفر کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونین مقام عالی وزارت بهداشت و سفرهای آتی مسئولین عالی رتبه کشور، پیگیر مطالبات دانشگاه و مردم باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: پذیرای پیشنهادات و انتقادات در چارچوب‌های قانونی هستیم و این اولویت مهم همیشه مد نظر ماست و پیگیر مسائل مطرح شده دانشجویان بوده و هستیم.

امیری گفت: مدیران را همواره پایش می‌کنیم و از طریق کمیته انتصابات، چگونگی توانمندی آن‌ها را بررسی می‌کنیم و مدیر ناتوان را به هیچ وجه نگه نخواهم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: مشکلات دانشگاه را از طرق قانونی و علمی پیگیری می‌کنیم و در همه حوزه‌ها برای ایجاد راندمان بالای کاری در صدد ایجاد نشاط هستیم و مصوبات شورای فرهنگی نیز در ساختار ایجاد نشاط دخیل هستند.

وی گفت: با تشریح مصوبات مهم سفر اخیر کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونین درمان و بهداشت و مقام عالی وزارت، از تلاش‌های اعضا هیات رئیسه دانشگاه تقدیر کرد.

