۳ باب مغازه در بازار کاشان دچار آتش سوزی شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید مصطفی محتشمیان اظهار داشت: ساعت ۷:۱ دقیقه صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه یک مورد حادثه حریق به ستاد فرماندهی عملیات سازمان اعلام شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه آتش‌نشانان با دو خودرو از ایستگاه ۴ و یک خودرو از ایستگاه ۹ آتش‌نشانی به محل حریق در بازارچه سردار واقع در دروازه‌دولت اعزام شدند.

محتشمیان ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی پس از مدت ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه به محل حادثه رسیدند. متأسفانه بر اثر این حادثه علاوه بر آتش‌سوزی کامل سه باب مغازه در بازارچه سردار، یک باب مغازه لوازم‌خانگی نیز دچار خسارت جزئی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کاشان گفت: نیروهای آتش‌نشانی عملیات مهار و اطفا حریق برای جلوگیری از گسترش حریق به مغازه‌های مجاور، تخلیه دود و لکه‌گیری را انجام دادند.

