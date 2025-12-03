رئیس اتاق بازرگانی قزوین:
40 درصد قطعات خودروهای داخلی در قزوین تولید میشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: قزوین در تولید قطعات خودرو هم با تامین 40 درصد نیاز داخل کشور بسیار شاخص است و در کشاورزی نیز با تولید محصولاتی چون زیتون، روغن زیتون ، کشمش و پسته که در برزیل نیز مصرف زیادی دارد، جایگاه ویژه ای دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان ظهر امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی، استان قزوین با سفیر برزیل گفت: قزوین با داشتن یک درصد مساحت کشور با استقرار 10 درصد صنایع در ردیف چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود و درحال حاضر 3800 واحد صنعتی در 21 شهرک صنعتی خصوصی فعالیت می کنند.
وی بیان کرد: همچنین یک هزار و 50 واحد تولیدی کشاورزی،صنایع تبدیلی، دامداری، مرغداری و گلخانه داریم که در تامین امنیت غذایی کشور تاثیرگذار است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: وجود 270 معدن که 73 واحد آن فعال است یک نقطه قوت و ظرفیت ارزشمند محسوب می شود و موادی چون سیلیس و خاک صنعتی در تامین مواد اولیه کارخانه های کاشی و سرامیک و شیشه ساختمانی استان بسیار مهم است.
وی گفت: قزوین در تولید قطعات خودرو هم با تامین 40 درصد نیاز داخل کشور بسیار شاخص است و در کشاورزی نیز با تولید محصولاتی چون زیتون، روغن زیتون ، کشمش و پسته که در برزیل نیز مصرف زیادی دارد جایگاه ویژه ای دارد که برای تجار برزیل می تواند مورد توجه قرار گیرد.
رییس اناق بازرگانی قزوین یادآورشد: قزوین در تامین زنجیره ارزش مواد غذایی مانند شیر، مرغ، تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز هم ظرفیت بالایی دارد و با نزدیکی به بازار 30 میلیون نفری مصرف اطراف خود قادر است نقش مهمی در این عرصه ایفا کند.
عبدیان اظهارداشت: در دوره جدید مدیریت در اتاق بازرگانی قزوین نگاه ما پس از حل مشکلات زیرساختی توجه به توسعه صادرات است و در این راستا تاکنون در 5 کشور جهان شعبی راه اندازی کرده ایم که به تسهیل در صادرات کمک می کند.
این فعال اقتصادی بیان کرد: آمادگی داریم توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی با کشور برزیل با محور اتاق بازرگانی قزوین صورت گیرد و می توانیم بزودی میزبان یک هیئت تجاری از این کشور باشیم.
عبدیان تصریح کرد: امروز یک تفاهم نامه سه جانبه با اتاق های بازرگانی قزوین، سائوپائولو در برزیل و اتاق مشترک ایران و برزیل امضا می شود که امیدواریم به تسریع در توسعه مناسبات و رفت و آمدهای هییت های تجاری منجر شود.