خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

40 درصد قطعات خودروهای داخلی در قزوین تولید می‌شود

40 درصد قطعات خودروهای داخلی در قزوین تولید می‌شود
کد خبر : 1722484
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: قزوین در تولید قطعات خودرو هم با تامین 40 درصد نیاز داخل کشور بسیار شاخص است و در کشاورزی نیز با تولید محصولاتی چون زیتون، روغن زیتون ، کشمش و پسته که در برزیل نیز مصرف زیادی دارد، جایگاه ویژه ای دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان ظهر امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی، استان قزوین با سفیر برزیل گفت: قزوین با داشتن یک درصد مساحت کشور با استقرار 10 درصد صنایع در ردیف چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود و درحال حاضر 3800 واحد صنعتی در 21 شهرک صنعتی خصوصی فعالیت می کنند. 

وی بیان کرد: همچنین یک هزار و 50 واحد تولیدی کشاورزی،صنایع تبدیلی، دامداری، مرغداری‌ و گلخانه داریم که در تامین امنیت غذایی کشور تاثیرگذار است. 

این فعال اقتصادی تصریح کرد: وجود 270 معدن که 73 واحد آن فعال است یک نقطه قوت و ظرفیت ارزشمند محسوب می شود و موادی چون سیلیس و خاک صنعتی در تامین مواد اولیه کارخانه های کاشی و سرامیک و شیشه ساختمانی استان بسیار مهم است. 

وی گفت: قزوین در تولید قطعات خودرو هم با تامین 40 درصد نیاز داخل کشور بسیار شاخص است و در کشاورزی نیز با تولید محصولاتی چون زیتون، روغن زیتون ، کشمش و پسته  که در برزیل نیز مصرف زیادی دارد جایگاه ویژه ای دارد که برای تجار برزیل می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

رییس اناق بازرگانی قزوین یادآورشد: قزوین در تامین زنجیره ارزش مواد غذایی مانند شیر، مرغ، تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز هم ظرفیت بالایی دارد و با نزدیکی به بازار 30 میلیون نفری مصرف اطراف خود قادر است نقش مهمی در این عرصه ایفا کند. 

عبدیان اظهارداشت: در دوره جدید مدیریت در اتاق بازرگانی قزوین نگاه ما پس از حل مشکلات زیرساختی توجه به توسعه صادرات است و در این راستا تاکنون در 5 کشور جهان شعبی راه اندازی کرده ایم که به تسهیل در صادرات کمک می کند. 

این فعال اقتصادی بیان کرد: آمادگی داریم توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی با کشور برزیل با محور اتاق بازرگانی قزوین صورت گیرد و می توانیم بزودی میزبان یک هیئت تجاری از این کشور باشیم. 

عبدیان تصریح کرد: امروز یک تفاهم نامه سه جانبه با اتاق های بازرگانی قزوین، سائوپائولو در برزیل و اتاق مشترک ایران و برزیل امضا می شود که امیدواریم به تسریع در توسعه مناسبات و رفت و آمدهای هییت های تجاری منجر شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی