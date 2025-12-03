به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان ظهر امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی، استان قزوین با سفیر برزیل گفت: قزوین با داشتن یک درصد مساحت کشور با استقرار 10 درصد صنایع در ردیف چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود و درحال حاضر 3800 واحد صنعتی در 21 شهرک صنعتی خصوصی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: همچنین یک هزار و 50 واحد تولیدی کشاورزی،صنایع تبدیلی، دامداری، مرغداری‌ و گلخانه داریم که در تامین امنیت غذایی کشور تاثیرگذار است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: وجود 270 معدن که 73 واحد آن فعال است یک نقطه قوت و ظرفیت ارزشمند محسوب می شود و موادی چون سیلیس و خاک صنعتی در تامین مواد اولیه کارخانه های کاشی و سرامیک و شیشه ساختمانی استان بسیار مهم است.

وی گفت: قزوین در تولید قطعات خودرو هم با تامین 40 درصد نیاز داخل کشور بسیار شاخص است و در کشاورزی نیز با تولید محصولاتی چون زیتون، روغن زیتون ، کشمش و پسته که در برزیل نیز مصرف زیادی دارد جایگاه ویژه ای دارد که برای تجار برزیل می تواند مورد توجه قرار گیرد.

رییس اناق بازرگانی قزوین یادآورشد: قزوین در تامین زنجیره ارزش مواد غذایی مانند شیر، مرغ، تخم مرغ، گوشت سفید و قرمز هم ظرفیت بالایی دارد و با نزدیکی به بازار 30 میلیون نفری مصرف اطراف خود قادر است نقش مهمی در این عرصه ایفا کند.

عبدیان اظهارداشت: در دوره جدید مدیریت در اتاق بازرگانی قزوین نگاه ما پس از حل مشکلات زیرساختی توجه به توسعه صادرات است و در این راستا تاکنون در 5 کشور جهان شعبی راه اندازی کرده ایم که به تسهیل در صادرات کمک می کند.

این فعال اقتصادی بیان کرد: آمادگی داریم توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی با کشور برزیل با محور اتاق بازرگانی قزوین صورت گیرد و می توانیم بزودی میزبان یک هیئت تجاری از این کشور باشیم.

عبدیان تصریح کرد: امروز یک تفاهم نامه سه جانبه با اتاق های بازرگانی قزوین، سائوپائولو در برزیل و اتاق مشترک ایران و برزیل امضا می شود که امیدواریم به تسریع در توسعه مناسبات و رفت و آمدهای هییت های تجاری منجر شود.

