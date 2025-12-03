خبرگزاری کار ایران
کارشناس هواشناسی استان:

تداوم بارندگی تا فردا در گلستان/ ثبت بیشترین میزان بارندگی در مینودشت با ۱۵ میلیمتر

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بارندگی تا فردا شب در گلستان ادامه دارد و مینودشت با ۱۵ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را داشت. فعالیت سامانه بارشی تا فردا شب در استان ادامه دارد.

به گزارش ایلنای گلستان، مریم نیکزادفر گفت: پاییز در گلستان پس از روزهایی خشک سرد و بارانی شد و از اواخر وقت دیشب تاکنون بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان ادامه دارد. 

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بیشترین میزان بارندگی از دیشب تاکنون با ۱۵ میلیمتر در مینودشت و سپس با ۱۲ میلیمتر در گنبدکاووس ثبت شد. در گرگان مرکز استان هم ۷ میلیمتر بارندگی داشتیم. دمای هوای استان هم بین ۵ تا ۱۰ درجه در نقاط مختلف کاهش یافت. 

وی گفت: فعالیت سامانه بارشی تا فردا شب در استان ادامه دارد، اما بیشترین بارندگی برای امروز خواهد بود و فردا پنجشنبه بارش به صورت پراکنده است.

