تداوم بارندگی تا فردا در گلستان/ ثبت بیشترین میزان بارندگی در مینودشت با ۱۵ میلیمتر

به گزارش ایلنای گلستان، مریم نیکزادفر گفت: پاییز در گلستان پس از روزهایی خشک سرد و بارانی شد و از اواخر وقت دیشب تاکنون بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بیشترین میزان بارندگی از دیشب تاکنون با ۱۵ میلیمتر در مینودشت و سپس با ۱۲ میلیمتر در گنبدکاووس ثبت شد. در گرگان مرکز استان هم ۷ میلیمتر بارندگی داشتیم. دمای هوای استان هم بین ۵ تا ۱۰ درجه در نقاط مختلف کاهش یافت.

وی گفت: فعالیت سامانه بارشی تا فردا شب در استان ادامه دارد، اما بیشترین بارندگی برای امروز خواهد بود و فردا پنجشنبه بارش به صورت پراکنده است.

