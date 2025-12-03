صبح امروز؛
زمینلرزه، میداوود در باغملک را لرزاند
با مداد امروز زمین لرزه، میداود باغملک در استان خوزستان را لرزاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گفت: این زمین لرزه ساعت ۰۵:۴۵:۳۵ بامداد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه و به بزرگی ۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.
علی عبدالهی با اشاره به اینکه کانون این زمین لرزه در هفت کیلومتری میداوود، ۲۱ کیلومتری صیدون و ۲۱ کیلومتری باغملک بوده است، ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.