زمین‌لرزه، میداوود در باغملک را لرزاند

کد خبر : 1722457
لینک کوتاه کپی شد.

با مداد امروز زمین‌ لرزه، میداود باغملک در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گفت: این زمین لرزه ساعت ۰۵:۴۵:۳۵ بامداد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه و به بزرگی ۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد. 

علی عبدالهی با اشاره به اینکه کانون این زمین لرزه در هفت کیلومتری میداوود، ۲۱ کیلومتری صیدون و ۲۱ کیلومتری باغملک بوده است، ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

 

