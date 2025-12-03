به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گفت: این زمین لرزه ساعت ۰۵:۴۵:۳۵ بامداد امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه و به بزرگی ۴ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۵ کیلومتری زمین رخ داد.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه کانون این زمین لرزه در هفت کیلومتری میداوود، ۲۱ کیلومتری صیدون و ۲۱ کیلومتری باغملک بوده است، ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

