چهارمحال و بختیاری، مقام دوم کشور در طرح ثبت نام ایران دیجیتال را کسب کرد

چهارمحال و بختیاری، مقام دوم کشور در طرح ثبت نام ایران دیجیتال را کسب کرد
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری گفت: استان در بین ۱۶ استان شرکت‌کننده، رتبه دوم ثبت‌نام کد نویسی ایران دیجیتال را در کشور کسب کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهنام امانی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت:  بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز استان در طرح ملی «ایران دیجیتال»  ثبت نام کردند که شهرستان لردگان با ثبت‌نام بیش از ۱۴۰۰ دانش‌آموز، بالاترین آمار شرکت در این طرح را در استان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استان مقام دوم کشوری را در بین ۱۶ استان شرکت‌کننده، در طرح ثبت نام ایران دیجیتال کسب کرد. 

امانی بیان کرد:   این طرح ملی که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود، با هدف آموزش مهارت‌های هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی به دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم طراحی شده است و دوره‌های این طرح کاملاً رایگان و با روش‌های جذاب و بازی‌محور ارائه می‌شوند و دانش‌آموزان بدون نیاز به پیش‌زمینه می‌توانند در آن شرکت کرده و در پایان گواهی رسمی دریافت کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح شامل دو مرحله است که  در فاز اول حدود ۵ هزار دانش‌آموز استان ثبت‌نام کردند و در فاز دوم تاکنون بیش از ۴۵۰۰ نفر اضافه شده‌اند که مجموعاً آمار به حدود ۱۰ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح «یلدای دیجیتال» نیز برای دانش‌آموزانی که دوره مقدماتی کدنویسی را گذرانده‌اند، در حال اجرا است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این طرح رایگان می‌توانند از طریق دانلود و نصب برنامه مربوطه اقدام کنند.

 بیش از۱۵۰ مشترک خانگی و کسب‌وکار شهرسفید دشت از بستر فیبر نوری بهره‌مند شدند

امانی با اشاره به پیشرفت پروژه فیبر نوری در شهر سفیددشت، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ مشترک خانگی و کسب‌وکار در این شهر از بستر فیبر نوری بهره‌مند هستند که افزایشی ۲.۵ درصدی در ماه اخیر داشته است.

وی با بیان اینکه شبکه‌های کابل مسی در حال جمع‌آوری است، افزود: با اجرای شبکه‌های فیبر نوری، سرعت، کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری با ارائه آمار جزئی‌تر از اجرای پروژه در سفیددشت اعلام کرد: تاکنون ۱۸۶ کیلومتر حفاری، ۱۷۰ کیلومتر شوت فیبر نوری، ۱۶۰ کیلومتر ترمیم حفاری، نصب ۷۵ کابینت و ایجاد ۱۵۴ اتصال در این شهر انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بستر فیبر نوری برای ۱۵۰۰ خانوار شهر سفیددشت فراهم شده و آمار مشترکین فعلی معادل ده درصد کل خانوارهای این شهر است.

