معاون وزیر راه و شهرسازی:
چرخ توسعه کشور متوقف نشده؛ با سرعت بیشتری در حال حرکت است / روزانه 15 پروژه بهرهبرداری یا کلنگزنی میشود
معاون وزیر راهوشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور گفت: با اجرای پروژههای گسترده عمرانی در بخش راه، چرخ توسعه کشور نه تنها متوقف نشده بلکه با سرعت بیشتری در حال حرکت است. دور از انصاف است که وزارت راهوشهرسازی به عملکرد پایین در حوزه عمرانی کشور محکوم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا اکبری در مراسم بهرهبرداری از پروژه حذف گردنه سیبک شامل تکمیل باند جدید اراک - خانهمیران و احداث زیرگذر ورودی روستای خانهمیران، افزود: مقیاس سنجش تمامی اقدامات رضایتمندی مردم است. اصلاح نقاط حادثهخیز و اجرای طرحهای ایمنی رضایت عمومی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات، سازمان راهداری کشور روزانه به طور متوسط 15 پروژه را به بهرهبرداری میرساند و یا کلنگزنی میکند که رکوردی بیسابقه در تاریخ عمرانی کشور است. این اقدامات بدون برگزاری مراسمهای پرهزینه و صرفاً با هدف خدمترسانی به مردم انجام میشود.
معاون وزیر راهوشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور به اقدامات انجام شده در حوزه راهها اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا شهریور سال جاری، 955 نقطه حادثهخیز در سطح کشور اصلاح شده، 1100 کیلومتر حفاظ ایمنی نصب شده و 170 کیلومتر راه ارتقاء یافته است.
اکبری به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه ارتقاء وضعیت راههای کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون اشاره داشته و تصریح کرد: در این بازه زمانی بیش از 20 هزار کیلومتر لکهگیری و روکش آسفالت در جادههای کشور انجام شده، 200 کیلومتر روشنایی اجرا شده و 100 دستگاه پل احداث شده است.
وی بیان داشت: در یک سال گذشته 300 سامانه هوشمند به شبکه جادهای کشور اضافه شده، 63 مجتمع خدماتی به بهرهبرداری رسیده و 20 نمازخانه احداث شده است. در بخش راههای روستایی 2900 کیلومتر راه جدید ساخته شده که 600 روستا را تحت پوشش قرار داده است. 10 هزار کیلومتر روکش آسفالت نیز اجرا شده است.
معاون وزیر راهوشهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور تأکید کرد: هماکنون 400 اکیپ پخش آسفالت در کشور فعال هستند. از این تعداد تنها در محور تهران - بندرعباس 20 اکیپ مشغول کارند. این حجم فعالیت نشان میدهد که این وزارتخانه در مسیر ارتقاء ایمنی و رفاه مردم گامهای جدی برداشته است.
اکبری به رکورد پخش یک میلیون تن آسفالت در جادههای استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: پخش این میزان آسفالت در این استان، معادل نزدیک به 1000 کیلومتر راه اصلی است. این اقدامات با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی سخت و تحریمها قرار داریم، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر محسوب میشود.
رضایتمندی مردم به دلیل بهرهبرداری از پروژه حذف گردنه سیبک
استاندار مرکزی نیز در این مراسم گفت: بهرهبرداری از پروژه حذف گردنه سیبک و اجرای طرحهای عمرانی گسترده در این استان، رضایتمندی مردم را به همراه داشته است. چرا که با اجرای این پروژه، محور اراک - خانهمیران بعد از 15 سال ایمنسازی شد. اجرای این اقدامات، استان را در زمره استانهای پیشتاز کشور قرار داده است.
مهدی زندیهوکیلی به حجم اعتبارات هزینه شده برای اجرای این پروژه اشاره داشته و افزود: حذف گردنه سیبک که سالها به عنوان یکی از نقاط حادثهخیز کشور شناخته میشد، با صرف هزینهای بالغ بر 1200 میلیارد ریال اصلاح و ایمنسازی شد و امروز مردم منطقه خانهمیران از این اقدام ابراز رضایت دارند.
وی به رکورد پخش یک میلیون تن آسفالت در جادههای استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: پخش این میزان آسفالت در این استان، معادل 53 کیلومتر آسفالت در یک بازه زمانی کوتاه است که با همت راهداران و همراهی دستگاههای اجرایی محقق شد و رضایت عمومی را در پی داشت.
استاندار مرکزی به رضایتمندیهایی که از اجرای پروژه حذف گردنه سیبک ایجاد شده اشاره کرده و اظهار داشت: در 3 ماه اخیر، نمایندگان مردم و شهروندان با ارسال پیامها و حضور در فضای مجازی رضایت خود را از اجرای پروژههای عمرانی اعلام کردهاند. چنین فضایی در طول 29 سال خدمتی که داشتهام بیسابقه بوده است.
زندیهوکیلی به پیشرفتهای استان مرکزی در حوزه ایجاد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به خصوص انرژی خورشیدی اشاره داشته و تصریح کرد: این استان در حوزه انرژی خورشیدی در کشور پیشتاز است و تاکنون 450 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهرهبرداری رسیده است. به زودی به رکورد 500 مگاوات خواهد رسید.
وی بیان داشت: امروز نیز با حضور معاونان وزیر راهوشهرسازی، ایرلاین اختصاصی استان مرکزی در فرودگاه اراک به بهرهبرداری رسید و نخستین پرواز آن به مقصد مشهد مقدس با حضور 90 خبرنگار انجام گرفت. بزرگترین پاداش برای مسئولان، رضایت و خوشنودی مردم است. تلاشها با هدف ارتقاء رفاه عمومی انجام میشود.
اجرای اقدامات شاخص در بخش ایمنی و توسعه زیرساختهای جادهای استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی نیز در این مراسم به رتبه بالای این استان در حوزه ایمنسازی راهها و توسعه زیرساختها اشاره کرده و گفت: با اجرای 3 اقدام شاخص در بخش ایمنی و توسعه زیرساختهای جادهای در استان، این استان در جمع استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
روحاله محسنزاده به پروژههای بزرگ استان اشاره داشته و افزود: ساماندهی ورودی استان مرکزی از سمت غرب به سوی کشور عراق همراه با احداث زیرگذر و همچنین اجرای تقاطع ورودی استان از سمت شرق، از جمله پروژههای مهمی است که با بازدید مسئولان ملی، پیشبینی میشود ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 150 کیلومتر عملیات روکش آسفالت در استان مرکزی انجام شد و 45 کیلومتر نیز به صورت اهدایی از سوی خیرین راهساز تکمیل شد. در بخش ایمنی نیز 37 نقطه حادثهخیز شناسایی شد که تاکنون 30 نقطه برطرف شده و 7 نقطه باقیمانده نیز تا پایان سال جاری اصلاح خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: در بخش هوشمندسازی جادهها نیز اقدامات جدی صورت گرفته و تاکنون 92 دوربین کنترل سرعت فعال شده است. با اجرای قراردادهای جدید، تعداد دوربینها تا پایان سال افزایش خواهد یافت. این اقدامات استان را در جایگاه بالاتر از میانگین کشوری قرار میدهد.
محسنزاده تصریح کرد: ارزش ریالی پروژههای اخیر از جمله روکش آسفالت و احداث زیرگذر 1200 میلیارد ریال برآورده شده است. این اقدامات با همراهی مردم و حمایت مسئولان انجام شده و هدف آن ارتقاء ایمنی و افزایش رفاه عمومی است. در سال جاری بخش مهمی از مطالبات رانندگان استان مرکزی محقق شده است.
وی به مشخصات فنی و مهندسی پروژه حذف گردنه سیبک اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: این پروژه سیبک شامل 5.5 کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت، نصب نیوجرسی، احداث روشنایی طولی، نصب تابلوها و علائم هشدار پدهنده و خطکشی است که اعتباری معادل 950 میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اضافه کرد: احداث زیرگذر در تقاطع روستای خانهمیران با استفاده از باکسهای پیشساخته بتنی ظرف مدت 48 ساعت احداث شد که رکوردی قابل توجه در حوزه فعالیتهای عمرانی محسوب میشود. این زیرگذر با اعتبار حدود 1200 میلیارد ریال احداث شد.