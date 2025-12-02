مدیرکل تعزیرات استان قزوین:
گزارش مردمی در قزوین منجر به پلمب نانوایی شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات نانوای کم فروش و پلمب نانوایی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا حسنپور در تشریح این خبر گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر تخلفات مکرر یک واحد صنفی نانوایی، گشت مشترک با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان جهاد کشاورزی به واحد مربوطه سرکشی کردند که در نتیجه تخلفات: عدم رعایت مقررات صنفی و کم فروشی احراز و پرونده در شعبه چهار تعزیرات حکومتی تشکیل و رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به شواهد و مستندات، اتهامات انتسابی را محرز، علاوه بر مجازات نقدی، دستور پلمب واحد صنفی را صادر و حکم اجرایی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون به شدت برخورد می شود.
به گفته حسنپور رؤسای اتحادیه ها باید وهله نخست پاسخگوی عملکرد خود باشند و این مرجع اجازه نخواهد داد بازار جولانگاه افراد سودجو و قانون گریز شود.
شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.