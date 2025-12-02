در کمیسیون بهداشت شورا مطرح شد:
اکثر بیمارستانهای رشت ناایمن هستند / پارس یکی از ۱۱ بیمارستان برتر کشور است
در جلسه ۱۶۱ کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهر شورای شهر رشت با حضور مدیران مرتبط دستگاههای متولی توصیه هایی مبنی بر لزوم تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی شهر به زیرساختهای ایمنی و پیشگیری از بروز بحران مطرح شد.
به گزارش ایلنا از رشت، حسن کریمی کرنق در جلسه ۱۶۱ کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهر شورای شهر رشت که مقاماتی همچون محمدعلی ویشگاهی مدیرکل مدیریت بحران گیلان، حیدری مدیرکل پدافند غیرعامل، ضیابری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مومنی و موحدی رئیس و معاون سازمان آتشنشانی شهرداری، اعضای کمیسیون و مشاوران حضور داشتند، ضمن خوشامدگویی به حاضران به اهمیت ساختارهای ایمنی در بیمارستانها و مراکز درمانی شهر اشاره کرد و گفت: لازم است با همراهی اعضای شورا و کارگروه سلامت کمیسیون، بازدیدی از مراکز درمانی رشت داشته باشیم.
کریمی کرنق در این جلسه به دهم آذرماه سالروز شهادت آیتالله مدرس، چهره مبارز ملی کشور، و همچنین یازدهم آذرماه سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی اشاره کرد و گفت: نهضت جنگل بهعنوان یک جریان حماسی و افتخارآمیز برای گیلان در تاریخ کشور ماندگار است و هویتبخشی دیدگاه میرزا در الگوسازی اجتماعی گیلان دارای جایگاه مهمی است.
کریمی در بیان موضوع جلسه اظهار داشت: از دغدغه دکتر مومنی و دیگر همکاران سازمان آتشنشانی برای پیگیری استانداردسازی بیمارستانها و مراکز درمانی شهر و برخورداری از شاخص ایمنی ممنونیم و توصیه کمیسیون آن است که نظارتهای آتشنشانی در جهت رعایت استانداردهای ایمنی اماکن رشت کماکان ادامه یابد.
کریمی افزود: تاکنون در رابطه با استانداردسازی ایمنی مراکز درمانی و بیمارستانهای رشت، گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ما ارائه نشده که این امر به دلیل ارتباط مستقیم با جان انسانها نیازمند اقدام جدی است.
کریمی با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی شهروندان در اولویت مدیریت شهری قرار دارد و با توجه به فرسودگی ساختمان بیمارستانهای شهر که از استانداردهای روز فاصله دارند، گفت: لازم است با همافزایی میان دستگاههای مسئول، اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران و ایمنسازی محیطی در این مراکز تا حد امکان انجام شود.
این عضو شورا با ذکر دغدغهمندی مدیران شهر برای حفظ سلامت شهروندان و مسافرانی که در همه ایام سال در رشت حضور دارند، خواستار تعامل حداکثری متولیانی همچون دانشگاه علوم پزشکی، استانداری گیلان، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران استان گیلان شد و گفت: در کارگروه سلامت کمیسیون باید خلأها را شناسایی کرده و برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی و نحوه نوسازی زیرساختهای ایمنی شهر برنامهریزی کنیم.
وی در خصوص دستور دیگر جلسه با موضوع آلودگی هوای رشت نیز گفت: موارد مطرحشده در جلسه نیازمند برنامه و اقدامات مؤثر است و در هفتههای آتی با حضور کارشناسان، مباحث شاخصهای آلودگی هوا و زبالهسوز رشت را پیگیری خواهیم کرد.
محمدحسن عاقلمنش عضو کمیسیون نیز در این جلسه ضمن گرامیداشت ایام سالروز شهادت میرزای گیلان و شهادت آیتالله مدرس و ایام پیش رو گفت: سخنان مهمی توسط کارشناسان در جلسه مطرح شد و اینکه با توجه به کمبود زیرساختهای سختافزاری در مراکز درمانی، اجازه داده شود این مراکز با دارا بودن فاکتورهایی در حد ۵۰ درصد به فعالیت خود ادامه دهند قابل تأمل است.
عاقلمنش گفت: اقدامات پیشگیرانه از خطرات احتمالی در اماکن شهر و بهویژه مراکز درمانی دارای اهمیت فراوان است و جا دارد از مجمع نمایندگان گیلان در این خصوص خواستار حمایت شویم.
اکثر بیمارستانهای رشت ناایمن هستند
شهرام مومنی، رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری رشت، در این جلسه با ذکر دغدغهمندی شدید این سازمان در رابطه با زیرساختهای ایمنی در بیمارستانها و کلینیکهای رشت گفت: مسئولیت آتشنشانی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این رابطه خطیر است.
مومنی با تصریح اینکه در رشت اکثر بیمارستانها ناایمن هستند، حادثه بیمارستان قائم رشت را خاطرنشان ساخت و گفت: متأسفانه فقط به دلیل قطعی برق و از کار افتادن دستگاهها در آن حادثه، جان ۹ بیمار از دست رفت و پشیمانی بهجا ماند.
وی این موضوع را نشانگر بار مسئولیتهای شغلی و حقوقی سازمان آتشنشانی و دیگر نهادهای متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانست.
این مدیر شهرداری گفت: بیمارستانهای دولتی رشت عمدتاً دارای ساختمانهای فرسوده و فاقد امکاناتی همچون راهپله فرار و آسانسور و… هستند.
مومنی افزود: این مشکل در ساختمانهای خیابان نواب که اکنون تبدیل به دهکده پزشکان شده نیز وجود دارد و ما به دلیل نبود این زیرساختها در صدور تأییدیه دچار معذورات هستیم.
موحدی، معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی نیز ضمن تأیید موارد مطرحشده خواستار تعیین تکلیف برای مواجهه با این مشکلات شد.
پارس یکی از ۱۱ بیمارستان برتر کشور است
سیدمهدی ضیابری، معاون درمان علوم پزشکی در این رابطه اذعان کرد: در استان گیلان ۳۴ بیمارستان فعال داریم که شامل ۲۵ بیمارستان دولتی و ۹ بیمارستان خصوصی است و متأسفانه عمده بیمارستانهای دولتی دارای ساختمانهای فرسوده هستند.
ضیابری گفت: اینکه بیمارستان پورسینای رشت با قدمت ۱۰۳ سال در گرید یک کشور قرار گرفته به دلیل مدیریت قوی و خدماتدهی حداکثری نیروهای انسانی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: متأسفانه استانداردسازی و ایمنسازی بیمارستانها به دلیل شرایط و محدودیتها در کوتاهمدت قابل انجام نیست و راهکار ما جایگزینسازی است. هماکنون در بخش پشتی بیمارستان پورسینا و نیز در بیمارستان رازی، در حال افزایش ظرفیت و جایگزینسازی هستیم.
وی با نام بردن از بیمارستان پارس رشت در میان یازده بیمارستان مجهز و استاندارد کشور گفت: عمده بیمارستانهای دولتی استانهای کشور متأسفانه با مشکلات عدم ایمنی زیرساختی مواجهاند.
در این جلسه تصریح شد استان گیلان و شهر رشت علاوه بر جمعیت ساکن، در طول سال میزبان شمار قابل توجهی از مسافران هستند؛ موضوعی که در زمان وقوع بحرانها نیز شدت مییابد. بر همین اساس، تأمین زیرساختهای درمانی مستلزم ظرفیتی فراتر از نیاز جمعیت ساکن است.
همچنین مطرح شد که با توجه به این ضرورت، لازم است از اعمال سختگیریهای غیرضروری در صدور مجوزها پرهیز شده و با رویکردی منعطفتر به این موضوع رسیدگی شود.
محمدعلی ویشگاهی مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان نیز در این جلسه ضمن تشکر از نگاه دغدغهمند شورای اسلامی و آتشنشانی رشت گفت: مراکز درمانی و بیمارستانی رشت با کمبود تخت مواجهاند و سفرهای گردشگران این کمبودها را دوچندان کرده، در حالی که زیرساختهای درمانی گیلان حتی کفاف جمعیت ساکن را نیز نمیدهد!
وی خواستار همافزایی ادارات متولی شد و گفت: باید نارساییها را شفافسازی کنیم و از مقامات کشوری خواستار حمایت و توجه ویژه به مجهزسازی مراکز درمانی گیلان شویم.
ویشگاهی با بیان اینکه شهر رشت و استان گیلان از حیث زیرساختهای درمان، هتل و اقامتگاه دارای کمبودهای جدی هستند، خواستار ارائه بستههای تشویقی برای جلب سرمایهگذاران در گیلان شد.
وی گفت: گیلان در واقع یک ایران کوچک است و درصد زیادی از تماسها با امداد و اورژانس، بهویژه در ایام تعطیل، مربوط به شهروندان میهمان و غیربومی است.
کریمی کرنق، رئیس جلسه، گفت: مواردی که توسط حاضران عنوان شد در نظر گرفته میشود و تصمیم کمیسیون مطابق با نظرات سازمان آتشنشانی با مقام ریاست شورای اسلامی در میان گذاشته خواهد شد.