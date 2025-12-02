خبرگزاری کار ایران
رئیس دادگستری بشاگرد خبر داد:

صدور حکم محکومیت متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی در بشاگرد

صدور حکم محکومیت متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی در بشاگرد
کد خبر : 1721826
رئیس دادگستری بشاگرد از صدور حکم محکومیت بدوی برای متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با گردش مالی بیش از ۳۷۰ میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد خواجه از صدور حکم محکومیت بدوی برای متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با گردش مالی بیش از ۳۷۰ میلیاردی در این شهرستان خبر داد. 

وی در ادامه افزود: متهم پرونده با شیوه‌های متقلبانه، انعقاد قراردادهای صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی؛ از بیش از دو هزار نفر از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است. 

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: وی پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در طی سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان اخذ کرده بود.

رئیس دادگستری بشاگرد تصریح کرد: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیره‌ای موسوم به پونزی، از محل وجود جمع آوری شده بخشی از تعهدات قبلی را انجام و به تعدادی از سرمایه‌گذاران قبلی وجوهی را پرداخت می‌کردند.

وی یادآور شد: پس از اخذ شکایت شکات و رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت قریب به ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

این مقام قضایی اضافه کرد: به موجب حکم صادره تعداد دیگری از متهمین پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

