نایب‌رئیس جبهه اصلاحات فارس در گفت و گو با ایلنا:

اختلافات داخلی شورای ششم شیراز مدیریت شهری را فلج کرده است/ بی‌توجهی به سوگند شورا، حقوق شهروندان را تضییع می‌کند

اختلافات داخلی شورای ششم شیراز مدیریت شهری را فلج کرده است/ بی‌توجهی به سوگند شورا، حقوق شهروندان را تضییع می‌کند
نایب‌رئیس جبهه اصلاحات استان فارس به اتفاقات اخیر در شورای اسلامی شهر شیراز واکنش نشان داد و وضعیت مدیریت شهری در دوره ششم شورا را نگران‌کننده توصیف کرد.

نوذر امامی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اختلافات داخلی و رفتاری در میان اعضای شورای شهر، گفت: مدتی است که شورای اسلامی شهر شیراز گرفتار اختلافات داخلی و رفتاری شده است که نتیجه آن چیزی جز آسیب‌دیدن شهر و تضییع حقوق شهروندان نیست.

عضو هیأت رئیسه شورای پنجم شیراز افزود: تکرار خروج از جلسات و از حدنصاب انداختن آن‌ها، ایجاد تنش‌های بی‌حاصل و اختلافات فرسایشی عملاً فرایند تصمیم‌گیری و نظارت را فلج کرده و یکی از مهم‌ترین نهادهای مدیریت شهری را از کارکرد اصلی خود دور کرده است.

امامی با تأکید بر هویت تاریخی، فرهنگی و ملی شیراز گفت: شیراز شایسته نیست که قربانی کشمکش‌های شخصی، سیاسی، باندی و سلیقه‌ای شود.

نایب‌رئیس جبهه اصلاحات استان فارس تصریح کرد: اعضای شورای شهر قسم خورده‌اند که منافع عمومی، نظارت مؤثر بر عملکرد شهردار و پیگیری مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند، اما در شرایط کنونی با نقض سوگندهای یاد شده، این مسئولیت خطیر به حاشیه رفته و اختلافات جای آن را گرفته است.

وی افزود: این وضعیت نه تنها موجب رکود در تصمیم‌گیری‌های حیاتی شهر شده است، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به افکار عمومی می‌دهد؛ پیامی مبنی بر بی‌ثباتی، بی‌توجهی به مصالح عمومی و کنار گذاشتن رسالت نمایندگی مردم.

امامی انتظار افکار عمومی از اعضای شورای شهر را وفاداری به سوگند یاد شده، حل اختلافات داخلی با گفت‌وگو و عقلانیت، و پرهیز از آبستراکسیون جلسات و رفتارهای غیرحرفه‌ای اعلام کرد.

وی با بیان اینکه به جای این مسائل، اعضای شورا باید نظارت بر عملکرد شهردار را جدی بگیرند و از وظایف قانونی خود غافل نشوند، تاکید کرد: منافع مردم و آینده شیراز باید بر هر ملاحظه شخصی و جناحی مقدم شمرده شود، زیرا شیراز میراث همه ایرانیان است؛ شهری با تاریخ، فرهنگ و اعتبار فراوان.

نایب‌رئیس جبهه اصلاحات استان فارس تصریح کرد: کوچک‌ترین تعلل، تنش و ناکارآمدی در مدیریت شهری، آسیبی است که به سال‌ها اعتماد عمومی لطمه می‌زند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگر، شورای شهر شیراز نیازمند انسجام، تعهد، عقلانیت و بازگشت به وظایف اصلی خود است.

عضو هیأت رئیسه شورای پنجم شیراز عنوان کرد: امید است اعضای شورا با درک مسئولیت سنگینی که بر دوش دارند، مسیر اصلاح، همکاری و خدمت‌رسانی را برگزینند و از ورود شهر به چرخه‌ای از بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: مصالح مردم شیراز و نمایندگان آن ایجاب می‌کند که چنین چرخه باطلی که به منافع شهر لطمه غیرقابل جبران وارد می‌کند، سریعا اصلاح شود. امامی یادآور شد: شورای شهر محل خدمت، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است و چنین رفتارهایی شایسته مردم نجیب و مصلح شیراز نیست.

