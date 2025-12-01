به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری امروز دهم آذر در جشنواره تجلیل از پژوهشگران، کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی که در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: با وجود اینکه هنوز وارد مرحله بحران تأمین آب آشامیدنی نشده‌ایم، اما در بخش کشاورزی در صورت ادامه روند فعلی با معضلات اساسی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با ابراز تأسف از غفلت در برابر بحران آب، به آمار نگران‌کننده کاهش سطح آب‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: در دشت‌های استان، عمق حفر چاه‌ها از ۱۵ متر در گذشته اکنون به ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر رسیده و در برخی نقاط دیگر این عمق به ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر افزایش یافته است.

انصاری با اشاره به منطقه کوهمره نودان کازرون که در دهه ۷۰ مردم قادر به عبور از حجم آب چشمه‌های فصلی نبودند، افزود: همان منطقه امروز به عمق چاه ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر رسیده است

معاون با تاکید بر اینکه تغییر فوری الگوی کشت در استان انجام شود خواستار آموزش و ترویج قاطعانه در سازمان جهاد کشاورزی شد.

وی افزود: کشاورزان، دامداران، باغداران و صیفی‌کاران باید از خطرات مصرف بی‌رویه سموم و تأثیر آن بر سلامت جامعه آگاه شوند.

انصاری افزود: بخش عمده‌ای از بیماران مراکز درمانی ناشی از غذای ناسالم است و ما تاکنون نتوانسته‌ایم محصولات ارگانیک تولید کنیم.

وی بر لزوم انجام کارهای پژوهشی و دانشگاهی، عملی کردن طرح‌های متخصصان و استفاده از طرح‌های نوین آبیاری و پساب تصفیه‌خانه‌ها در صنعت و کشاورزی تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس ابراز امیدواری کرد که با همت مسئولان و بهره‌گیری از علم و پژوهش صاحب‌نظران، راه برون‌رفت از این معضلات فراهم شود و ضمن قدردانی از نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی، هشدار داد که عملکرد کنونی آنان آینده را با بحران مواجه می‌کند.

وی همچنین به نقش دانشگاه شیراز اشاره کرد و گفت: این دانشگاه ظرفیت اثبات‌شده‌ای در سطح جهان دارد و اگر طرح‌ها و ایده‌های مغزهای متفکر آن عملیاتی شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد.

معاون استاندار فارس بر مدیریت علمی و اصولی کشاورزی برای حفظ جایگاه استراتژیک استان در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: مشکلات تأمین نهاده‌های دامی دامداران و مرغداران ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده برطرف خواهد شد.

۳۰ درصد هسته‌های اولیه بذری غلات کشور در فارس تولید می‌شود

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نیز با بیان نقش کلیدی این مرکز در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید گفت: ۳۰ درصد هسته‌های اولیه بذری غلات کشور در استان فارس تولید می‌شود.

ابوالفتح مرادی افزود: این مرکز، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در کشور، رتبه اول کشور را در تولید هسته‌های اولیه بذری کسب کرده و در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی و نظارتی فعالیت‌های گسترده‌ای دارد.

مرادی تصریح کرد: این هسته‌های اولیه، پایه و اساس تولید بذر گواهی‌شده برای استان فارس و ۱۶ استان دیگر است و مراحل پرورشی آن به صورت انحصاری توسط مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان تات انجام می‌شود.

وی همچنین به اصلاح و معرفی ۵۷ رقم گیاهی در سه سال گذشته اشاره و افزود: این ارقام با همکاری مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور معرفی شده‌اند.

وی به حجم انتشارات پژوهشی مرکز نیز اشاره کرد و گفت: مجموع انتشارات در یک سال گذشته تقریباً ۲۷۵ مورد شامل مقاله، نشریه و کتاب بوده است که ۱۶۹ مقاله آن در نشریات داخلی و ISI چاپ شده و نیمی از مقالات در نشریات Q1 و Q2 بوده‌اند. در سه سال گذشته نزدیک به ۴۰ جلد کتاب و تنها در سال گذشته ۱۵ جلد منتشر شده است.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس اعلام کرد: سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ طرح پژوهشی در این مرکز اجرا می‌شود و این مرکز همراه با مرکز خراسان رضوی بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی تابع سازمان تات محسوب می‌شود. تعداد پرسنل مرکز حدود ۳۳۰ نفر است که ۹۴ نفر از آنان عضو هیئت علمی هستند و ۱۱ بخش تحقیقاتی شامل خاک و آب، گیاه‌پزشکی، اقتصادی اجتماعی، آبخیزداری و علوم دامی دارد.

وی با بیان اینکه این مرکز دارای 11 بخش تحقیقاتی است که شامل بخش‌های خاک و آب، گیاه‌پزشکی، اقتصادی اجتماعی، آبخیزداری، و علوم دامی می‌شود، عنوان کرد: 14 ایستگاه و پایگاه تحقیقاتی در سراسر استان وجود دارد.

مردای گفت: هر ایستگاه به صورت تخصصی بر روی یک محصول خاص کار می‌کند، مانند ایستگاه تحقیقات زیتون در کازرون و ایستگاه تحقیقات انجیر در استهبان.

شرایط اقلیمی در استان مدام در حال تغییر است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صبور، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز با اشاره به تأکید اسلام بر علم و دانش، لزوم استفاده از دانش نوین و توجه به شرایط اقلیمی در تحقیقات کشاورزی استان فارس را ضروری دانست.

وی تأکید کرد: اسلام هرگز مانع علم نبوده، بلکه همواره مشوق و در مواردی، طلب علم را واجب دانسته است.

صبور، کشاورزی و صنعت را دو محور اساسی توسعه کشور دانست و تأکید کرد: در استان فارس که اکثریت مردم آن کشاورز هستند، باید در این عرصه حرف اول را زد.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، بر لزوم به‌روز شدن و استفاده از دانش نوین در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه کشاورزی تأکید کرد تا بتوان به جایگاه شایسته دست یافت.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی فارس، به چالش‌های موجود در استان از جمله بحران آب و کاهش حاصلخیزی خاک اشاره کرد.

صبور، مهم‌ترین نکته در بحث کشاورزی را دانش روز دانست و از پژوهشگران خواست تا تحقیقات خود را بومی‌سازی کنند؛ زیرا شرایط اقلیمی دائما در حال تغییر است و یک نسخه واحد برای کل استان یا کشور قابل اجرا نیست.

وی جامعه علمی و تحقیقاتی کشاورزی را پیشگام و خط مقدم توسعه این عرصه دانست و ابراز امیدواری کرد که با تلاش جهادی محققان، بتوان در عرصه کشاورزی فارس پیشرفت‌های بهتری داشت و مشکلات موجود را حل کرد.

