به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: در پی گزارش تلفنی حادثه واژگونی و آتش‌سوزی تانکر حامل سوخت به سامانه اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی، بلافاصله نیروهای پایگاه اورژانس 115 دستجرده شازند به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به شدت بالای سوختگی، راننده مرد 40 ساله این تانکر جان خود را از دست داد.

