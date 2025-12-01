خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس علوم پزشکی استان خبر داد:

حادثه آتش‌سوزی در پی واژگونی تانکر حامل گازوئیل/راننده جان باخت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه تانکر حامل گازوئیل در مسیر گردنه قاقان شهرستان شازند، نرسیده به جاده عنبرته، راننده خودرو دچار سوختگی شدید شد.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: در پی گزارش تلفنی حادثه واژگونی و آتش‌سوزی تانکر حامل سوخت به سامانه اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی، بلافاصله نیروهای پایگاه اورژانس 115 دستجرده شازند به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به شدت بالای سوختگی، راننده مرد 40 ساله این تانکر جان خود را از دست داد.

