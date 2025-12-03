ایلنا از چهارمحال و بختیاری گزارش میدهد:
۸۰ درصد از مساحت چهارمحال و بختیاری درگیر خشکسالی «شدید» و «بسیار شدید» است
چهارمحال و بختیاری تنها یک استان نیست؛ پایهی زیستی اکوسیستم مرکزی ایران است. خشکیدن چشمهساران این دیار، هشداری است برای تمام فلات کشور، نجات بام ایران، به معنای حفظ حیات در دشتهای پاییندست و تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی است. این بحران نیازمند عزم ملی، مدیریت خردمندانه و بازگشت به تعادلی است که قرنها پابرجا مانده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرزمین چهارمحال و بختیاری، که روزگاری به "بام ایران" و "سرچشمهی زایندهرود" شهرت داشت ، امروز با بحران خشکسالی دستوپنجه نرم میکند.
این استان که کمتر از ۱.۷ درصد مساحت ایران را دارد، منبع تأمین ۴۰ درصد از آب شیرین کشور محسوب میشود. اما امروز ذخایر برفی کوهستانهای زاگرس به شدت کاهش یافته است و با پیامدهای ناگوار کمآبی برای محیط زیست، کشاورزی و زندگی مردم مواجه شده است.
مدیر مطالعات آب شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: استان در وضعیت بحرانی بی آبی قرار دارد و کاهش چشمگیر ورودی آب به تونلهای کوهرنگ و سد زایندهرود و همچنین افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در دشتهای مختلف استان نشانههای این بحران است.
سید هاشم فاطمی افزود: در صورت تداوم روند کنونی بهرهبرداری از آب، طی ۵ تا ۱۰ سال آینده آبی برای شرب، صنعت و کشاورزی باقی نمی ماند.
وی با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود به حدود ۱۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است، هشدار داد که در صورت کاهش بیشتر ذخیره، پایداری این سد نیز به خطر میافتد.
مدیر مطالعات آب شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری گفت: امروز این استان بهعنوان نخستین استان دارای تنش آبی شناخته میشود و اکنون بیشترین تنش آبی به شهرستانهای بروجن، فلارد، خانمیرزا و لردگان تعلق دارد.
فاطمی با تأکید بر اینکه تأمین آب شرب حق همگانی است، از تمام دستگاههای مسئول خواست تا این واقعیت را مدنظر قرار دهند و سازگاری با کمآبی را به یک اولویت اصلی تبدیل کنند.
وی گفت: سرانه مصرف آب شرب در کشور بالاتر از استاندارد ملی است و لازم است همه شهروندان در مصرف آب صرفهجویی کنند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری به خبرنگار ایلنا گفت: بحران آب در چهارمحال و بختیاری تنها یک مسئله محلی نیست و این بحران می تواند تهدیدی جدی برای امنیت آبی و غذایی کشور باشد.
محسن حبیبی با اشاره به کاهش چشمگیر آب تالابهای استان افزود: تالابهای گندمان، چغاخور و سولگان، که همهساله پناهگاهی برای پرندگان و آبزیان هستند، در سال جاری با پدیده خشکسالی و کمآبی مواجه شدهاند و هم اکنون در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
وی کاهش آبدهی چشمههای بالادست و تبخیر بالای آب در تابستان را از دلایل اصلی این وضعیت نامساعددر شهریور و مهرماه عنوان کرد و تأکید کرد: ذخیره آب تالابها، بهویژه تالاب چغاخور، کاهش چشمگیری یافته است.
معاون محیطزیست چهارمحال و بختیاری گفت: خشکی چشمهها و رودخانهها مشکلات متعددی برای دامداران و حیاتوحش به وجود آورده است؛ بهویژه در مناطقی مانند تنگ صیاد و ارتفاعات مرکزی که چشمههای کوچک منبع آب آشامیدنی محسوب میشوند.
علت اصلی خشکسالی؛ گرمایش جهانی است
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است و همچنین دمای استان به ۱.۷ درجهای دما رسیده است که میانگین افزایش دمای استان نیم درجه بالاتر از میانگین کل کشور است.
معصومه نوروزی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۰ سال است درگیر خشکسالی شده افزود: استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی، کاهش آورد رودخانهها، افزایش دما، ذوب زودهنگام یخچالهای طبیعی و افزایش تبخیر از عوامل تشدیدکننده این شرایط است.
وی افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد از مساحت چهارمحال و بختیاری درگیر خشکسالی «شدید» و «بسیار شدید» است.
نوروزی تصریح کرد: پیشبینی میشود بارشهای فصل پاییز کمتر از نرمال باشد و برای دو ماه اول زمستان (دی و بهمن) بارشها در حد نرمال و بارشهای فصل بهار نیز به ویژه در فروردین ماه در حد نرمال پیشبینی میشود.
وی هشدار داد: با توجه به گرمایش جهانی، شرایط جوی به سمت رویدادهای حدی پیش میرود و قطعیت مدلهای پیشبینی کاهش مییابد و از سوی دیگر با توجه به روند افزایش دما، احتمال بارش برف و ماندگاری پوشش برفی نیز کاهش یافته است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: این افزایش دما منجر به «رخداد بهار اقلیمی» و شکوفهزنی زودهنگام درختان میشود و از آنجایی که در فروردینماه به طور معمول شاهد سرمازدگی هستیم، لازم است ارتباط نزدیکتری بین هواشناسی و بخش کشاورزی برقرار شود تا هشدارهای لازم به موقع به کشاورزان ابلاغ شود.
کاهش شدید منابع آبی استان؛ نتیجه وابستگی ۸۰ درصدی به آب زیرزمینی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری به خبرنگار ایلنا گفت: از ۴۳ شهر استان ۲۲ شهر و از ۷۹۲ روستا ۴۱۲ روستا تنش آبی دارد و همچنین ۱۴۸ روستای دیگر نیز با تانکر آبرسانی میشوند.
محمد کریمی بیان کرد: علت اصلی این وضعیت وابستگی بیش از ۸۰ درصدی جمعیت استان به منابع آب زیرزمینی است و خشکسالیهای متوالی و کمبود بارش، افزایش دما و کسریهای انباشته، سبب کاهش شدید منابع آبی استان در سالهای اخیر شده است.
وی با هشدار درباره وضعیت بحرانی منابع آب در بسیاری از دشتهای استان تصریح کرد: از ۱۱ دشت استان، ۱۰ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش ۴۰ درصدی بارشها در سال زراعی گذشته نسبت به دوره بلندمدت عامل تشدید این بحران ها است و بیشک تداوم این روند مشکلات بسیاری ایجاد میکند و اگر برای آن چارهاندیشی نشود با بحران بزرگی روبرو میشویم.
