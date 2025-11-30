خبرگزاری کار ایران
مدیرکل هواشناسی استان قم:

10 آذر ماه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود است / انباشت آلاینده‌های جوی در مراکز صنعتی و پرجمعیت

10 آذر ماه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود است / انباشت آلاینده‌های جوی در مراکز صنعتی و پرجمعیت
کد خبر : 1721142
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی، گفت: دوشنبه 10 آذر ماه آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود خواهد بود. از بعدازظهر با نزدیک شدن موج ضعیف ناپایداری، افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد و در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

به گزارش ایلنا، مهران حیدری افزود: روز سه‌شنبه 11 آذر ماه آسمان قسمتی تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات با افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. روز چهارشنبه 12 آذر ماه آسمان صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد و از اواخر وقت، افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.  

وی با بیان این‌که امروز یکشنبه 9 آذر ماه به علت پایداری و سکون نسبی هوا، انباشت آلاینده‌های جوی در مراکز صنعتی و پرجمعیت به ویژه در ساعات صبح آغاز شده بود، این وضعیت تا بعدازظهر دوشنبه 10 آذر ماه ادامه خواهد داشت. دمای هوا طی روزهای آینده تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.

روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی قم نیز اعلام کرد: با توجه به اطلاعات اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، امروز 9 آذرماه وضعیت هوای قم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. شاخص کیفیت هوا (AQI=158) در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق 2.5 PM در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

با توجه به پایداری هوا تا روز چهارشنبه 12 آذر ماه، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر قم و سایر شهرها، روستاها و مناطق مستعد استان، محتمل است. افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل نداشته باشند.

به سایر شهروندان نیز توصیه شده است که از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز کاسته شود و در صورت نیاز به خروج از منزل، از ماسک مناسب استفاده کنند. در خانه بمانند، پنجره‌ها را بسته نگه دارند، از فضاهای دارای تهویه مطبوع استفاده کنند و از انجام ورزش و تفریح در فضای باز پرهیز کرده و دخانیات مصرف نکنند.

برای دفع آلاینده‌ها، آب زیاد بنوشید و از میوه، سبزی و لبنیات کم‌چرب استفاده کنید. در صورت بروز علائم تنفسی یا قلبی، به پزشک مراجعه و برنامه درمانی را پیگیری کنید. فروشندگان مواد غذایی نیز از عرضه خوراکی در فضای باز اجتناب کنند و رانندگان نیز با توجه به کاهش دید، احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.

