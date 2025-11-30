آغاز طرح راهداری زمستانی از نیمه دوم آذر ماه / سازماندهی 60 اکیپ با 420 نیرو و راننده پشتیبان

به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده افزود: 60 اکیپ راهداری با 420 نیرو و راننده پشتیبان برای اجرای طرح زمستانه در استان مرکزی سازماندهی شده و ماشین‌آلات سنگین و برف‌روب مکانیزه در راهدارخانه‌های این استان مستقر شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی دارای 35 راهدارخانه ثابت است که تمامی آنها تجهیز و آماده خدمت‌رسانی در شرایط بارش برف و یخ‌زدگی هستند. همچنین دپوی نمک برای برف‌روبی کامل شده و هماهنگی لازم با پلیس و دهیاری‌ها انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: گردنه زالیان به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی شرق به غرب کشور و همچنین محورهای الیگودرز و آزادراه ساوه تهران از نقاط برف‌گیر استان هستند که برای آنها برنامه‌ریزی ویژه انجام شده است.

محسن‌زاده تصریح کرد: رانندگان و دیگر کاربران جاده‌ای در صورت مشاهده نیروهای راهداری در جاده‌ها می‌توانند با آرامش بیشتری سفر کنند. چرا که نخستین گروهی که در شرایط بحرانی در محل بحران یا حادثه حاضر می‌شوند، نیروهای راهداری هستند.

وی بیان داشت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امدادی از جمله هلال احمر، اورژانس و پلیس صورت گرفته و در صورت نیاز همکاری مشترک انجام خواهد شد. در کنار این اقدامات رانندگان باید در سفرهای زمستانی خودروهای خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

