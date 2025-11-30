افزایش ۱۰ درصدی حیات وحش در منطقه حفاظت شده خائیز کهگیلویه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۱۰ درصدی حیات وحش در این شهرستان براساس آمار سرشماری در منطقه حفاظت شده خائیز خبرداد.
به گزارش ایلنا، "روح الله عزیزی" در گفت و گویی با بیان اینکه براساس سرشماری اخیر جمعیت حیات وحش در منطقه حفاظت شده خائیز بین ۹ تا ۱۰ درصد افزایش داشته است، اظهارداشت: این رشد جمعیت حیات وحش در این منطقه حفاظت شده با وجود چالشهای خشکسالی و کمبود منابع آبی محقق شده است.
وی گفت: طرح سرشماری حیات وحش منطقه حفاظت َشده هر ساله با آغاز فصل جفتگیری در اواسط پاییز و با هدف ارزیابی عملکرد سالانه و شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرا میشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: امسال طرح سرشماری حیات وحش در منطقه حفاظت شده خائیز با مشارکت ۱۱ گروه شامل ۴۰ محیطبان از شهرستان کهگیلویه و یاسوج با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان انجام شد.
عزیزی با اشاره به اینکه این سرشماری به روش مشاهده مستقیم و با استفاده از تجهیزاتی مانند دوربین چشمی، دوربین فیلمبرداری و پهپاد انجام شد، خاطرنشان کرد: مهمترین گونههای غالب این منطقه حفاظت شده کَل و بزگوهی و دیگر گونههای شاخص شامل پلنگ ایرانی، کاراکال، کفتار، سمور، گرگ و شغال است.
به گزارش ایلنا، شهرستان کهگیلویه از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که با یاسوج مرکز این استان حدو 200 کیلومتر فاصله دارد.
منطقه حفاظت شده خائیز در این شهرستان واقع شده که دارای تنوع گوناگون و متعدد گیاهی و جانوری است.