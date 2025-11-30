خبرگزاری کار ایران
دانشیار پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

پیوند همزمان کلیه و کبد برای نخستین بار در ایران

کد خبر : 1720956
نادرترین پیوند بر روی کودک هشت ساله مشهدی در شیراز

دانشیار بخش جراحی و بخش پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اولین پیوند همزمانی کبد و کلیه بر روی یک کودک هشت ساله مشهدی در مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز خبرداد.

به گزارش ایلنا از یاسوج، " سامان نیک اقبالیان" در یک پیام ویدئویی با تشریح اقدامات صورت گرفته برای این پیوند مهم، اظهار‌داشت:  با مهارت گروه درمانی پیوند اعضای بیمارستان نمازی در یک عمل چهار و نیم ساعته توانستیم نادرترین عمل جراحی پیوند همزمان کبد و کلیه را بر روی یک کودک هشت ساله مشهدی با موفقیت انجام دهیم.

وی گفت:  برای نخستین بار در کشور عمل همزمان پیوند کبد و کلیه در شیراز با موفقیت انجام شد، این عمل همزمانی پیوند برای کودک هشت ساله و با اهداء عضو یک کودک مرگ مغزی دیگر میسر شده است که البته  بدلیل دیالیزی بودن این کودک باید هر دو پیوند همزمان انجام می شد.

دانشیار بخش جراحی و بخش پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود:  هم اکنون مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز بعنوان سومین مرکز فعال در دنیا با انجام اعمال جراحی های متعدد پیوند توانسته از مراکز پیوند اروپایی پیشی بگیرد.

نیک اقبالیان افزود: این مرکز بلحاظ تخصصی و متمرکز شدن در انجام اعمال پیوندهای نادر، توانسته پس از مراکز پیوند آمریکا و اسپانیا مقام سوم جهان را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، پروفسور سامان نیک اقبالیان متولد شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که در کنار پرفسور سیدعلی ملک حسینی پدر پیوند کبد خاورمیانه ( متولد بویراحمد )، برای هزاران بیمار از سراسر دنیا، عمل پیوند کبد انجام داده و آنان را به زندگی های شان بازگردانده اند.

