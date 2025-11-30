در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
قطعی مکرر VAR عدالت داوری را خدشهدار کرد/گل سالم فجرسپاسی مقابل آلومینیوم اراک نادیده گرفته شد
مدیرعامل باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز نسبت به برقراری سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) در دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک اعتراض شدیدی کرد.
حاتم احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: با احترام به کمیته داوران فدراسیون فوتبال؛ متأسفانه در جریان دیدار فجرشهید سپاسی و آلومینیوم اراک، سیستم VAR در چند مقطع حساس بازی دچار قطعی شد. این قطعیها دقیقاً در لحظاتی رخ داد که نیاز به بررسی صحنههای مشکوک وجود داشت و تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره علت فنی یا غیرفنی این مشکل ارائه نشده است.
مدیرعامل باشگاه فجرشهید سپاسی افزود: انتظار باشگاه ما این است که یا سیستم VAR بهصورت کامل، پایدار و بدون وقفه در تمام طول مسابقه در دسترس باشد، یا از ابتدا اعلام شود که بازی بدون این سیستم برگزار خواهد شد. قطع و وصل مکرر VAR نهتنها با روح عدالت در فوتبال سازگار نیست، بلکه زمینهساز تنش، شائبه و اعتراض در زمین شده و به اعتبار داوری لطمه جدی وارد میکند.
احمدی ادامه داد: همچنین پس از به ثمر رسیدن گل کاملاً سالم تیم ما، در چندین موقعیت ۵۰-۵۰ تصمیمات داوری به شکل محسوس به سود تیم میزبان گرفته شد. ما مدعی عمدی بودن این تصمیمات نیستیم، اما وقتی VAR در لحظات کلیدی در دسترس نیست، این نوع قضاوتها شائبهبرانگیز میشود و اعتماد تیمها به عدالت داوری را خدشهدار میکند.
وی تأکید کرد: گل تیم فجرشهید سپاسی کاملاً صحیح بود. در صحنه منتهی به گل، داور ابتدا آوانتاژ داد و بازی ادامه پیدا کرد که همین ادامه بازی منجر به گل شد؛ بنابراین هیچ دلیلی برای مردود اعلام کردن آن وجود نداشت.
مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز افزود: متأسفانه در طول مسابقه شاهد رفتارهای غیرحرفهای و توهینآمیز برخی اعضای کادر فنی و افراد نزدیک به تیم میزبان از کنار نیمکت و سکوها نسبت به کادر فنی تیم ما بودیم. این رفتارها فضای کنار زمین را متشنج کرد و بدون تردید بر تمرکز و تصمیمگیری داور چهارم و داور وسط تأثیر منفی گذاشت. انتظار داریم کمیته انضباطی با این تخلفات برخورد قاطع کنند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: سؤال جدی ما این است که چرا باید در جلسه هماهنگی قبل از بازی، تیم میزبان موضوع «متضرر شدن در بازی قبلی از داوری» را مطرح کند و ناظر داوری را به چالش بکشد؟ هر مسابقهای شرایط مستقل خودش را دارد و اتفاقات بازیهای قبلی هیچ ارتباطی به مسابقه ما ندارد.
مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی شیراز تاکیدکرد: باشگاه فجرشهید سپاسی همواره به قوانین احترام گذاشته و حرفهای عمل کرده است، اما این احترام یکطرفه نیست. ما حق تیممان را پیگیری خواهیم کرد و خواستار شفافسازی رسمی کمیته داوران در خصوص مشکلات VAR و بررسی دقیق عملکرد داوری این مسابقه هستیم.