به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، در دنیای مدرن امروزی، جایی که مدرنیته شدن روز به روز در حال پیشرفت است، زیبایی شهری به عنوان یک عنصر کلیدی در افزایش کیفیت زندگی مورد توجه بوده و المان‌های قدیمی به ویژه در شهره‌های تاریخی، به عنوان نماد هویتی روح و زیبایی خاصی به فضاهای شهری می‌بخشند و برشی از تاریخ مردمان گذشته را روایت می‌کنند. دودکش‌های کوره‌های آجرپزی قدیمی شهر یزد، از جمله المان‌های این شهر میراث جهانی است که از فرهنگ و زیست مردمان کویر ایران در گذشته حکایت دارد و این المان‌ها امروز در حال فرو ریختن و تخریب هستند و چشم انتظار ورود جدی و سریع مسئولان است.

معاون میراث فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد در این باره به خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: این دودکش‌ها مربوط به کوره‌های قدیمی آجر پزی بوده که در زمان ساخت در محدوده خارج شهر واقع شده و امروزه با گسترش فضای شهری در داخل بافت شهری قرار گرفته است.

محمدرضا فلاحتی ارتفاع این دودکش‌ها را هرکدام بیش از 20 متر عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه دودکش‌ها جزو المان‌های شهری محسوب می‌شوند، شهرداری مسئولیت حفظ و ایمن‌سازی آن را به عهده دارد.

معاون میراث فرهنگی یزد در ادامه با اشاره به اهمیت تخریب بخشی از دیواره‌های این دودکش‌ها، گفت: ساخت و سازها، ترافیک شهری و وزش بادهای شدید از جمله دلایل تخریب این دودکش‌های تاریخی در شهر یزد است.

فلاحتی در خصوص تعمیر و مرمت دودکش های شهر میراث جهانی یزد، تصریح کرد: بررسی دقیق میزان خرابی و راهکار موثر برای بازسازی دودکش‌ها باید توسط شهرداری اجرایی شود.

وی با بیان این‌که میراث فرهنگی آماده هرگونه همکاری با شهرداری در خصوص مرمت و ایمن‌سازی دودکش‌های یزد است، ادامه داد: استفاده از رینگ‌های نگهدارنده و یا کوتاه کردن بخشی از ارتفاع دودکش های در حال تخریب را از جمله پیشنهادات مطرح شده برای ایمن سازی این دودکش‌های قدیمی در شهر یزد است.

عزیزالله سیفی، رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز با بیان این‌که چند مورد از دودکش‌های کوره‌های آجرپزی یزد بعد از تعطیلی کوره‌های قدیمی به پیشنهاد کارشناسان میراث فرهنگی به عنوان المان‌های آجری شهری نگهداری شدند، اظهار کرد: با گسترش فضای شهری و افزایش تردد در معابر طرفین دودکش‌ها، لرزش‌هایی ایجاد و در دراز مدت موجب تخریب بخشی از سازه این دودکش‌ها شده است.

سیفی با بیان این‌که شهرداری تاکنون در چند مرحله به منظور نگهداری از دودکش‌ها بخشی از ارتفاع این المان‌های آجری را کوتاه کرده است، افزود: اخیراً دودکش خیابان فروردین نیز به دلیل تخریب مورد توجه فضای مجازی و شهروند قرار گرفته و شهرداری هم بعد از اطلاع بلافاصله موضوع را به کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر ارجاع داده شده است.

وی تصریح کرد: مقرر شد موضوع در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر یزد که با حضور تمام دستگاه‌های متولی نظیر میراث فرهنگی و مدیریت بحران برگزار می‌شود، به صورت تخصصی بررسی و برای ساماندهی آن برنامه‌ریزی جدی انجام و تصمیم نهایی تا آخر هفته جاری 13 آذرماه 1404 اتخاذ خواهد شد.

با توجه به مسائل مطرح شده، نگهداری و حفاظت از المان‌های قدیمی نه تنها ضروری است، بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی شناخته می‌شود، زیرا با حفظ این آثار، نه تنها از هویت فرهنگی نگهداری می‌شود، بلکه نسل‌های آینده را نیز با میراث گرانبهای خود آشنا می‌سازیم.

