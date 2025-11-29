مرگ یک شهروند اهل یاسوج با گاز مونواکسیدکربن
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع حادثه گازگرفتگی در این استان خبر داد و گفت: مسمومیت با گاز منواکسیدکربن باعث جان باختن یک شهروند در شهر یاسوج مرکز این استان شد.
به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: در روز جاری گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن (CO) در محدوده خیابان جمهوری شهر یاسوج و در یک باغ تفریحی به مرکز پیام اورژانس 115 اعلام شد. در این راستا بلافاصله نزدیکترین پایگاه امدادی به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: متأسفانه فرد حادثهدیده پیش از رسیدن تکنسینهای اورژانس جان باخته بود. پیکر این جانباخته با سپری کردن مراحل قانونی توسط آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج منتقل شد. این حادثه دومین مورد فوت ناشی از مسمومیت منواکسیدکربن در روزهای اخیر در استان است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، ضرورت توجه شهروندان به ایمنی دودکشها، تهویه مناسب و استفاده از وسایل استاندارد بسیار جدی است.
غفارفرد بر ضرورت اطلاعرسانی در خصوص این گاز سمی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: آگاهیبخشی در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. منوکسیدکربن گازی بیرنگ، بیبو و بسیار خطرناک است که میتواند در مدت کوتاه منجر به بیهوشی، مسمومیت شدید و مرگ خاموش شود.
وی بیان داشت: مشاهده علائمی همچون سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خوابآلودگی غیرعادی، زنگ خطر برای خروج سریع از محیط و تماس فوری با شماره 115 است. همزمان با سردشدن هوا استفاده از وسایل گرمایشی افزایش مییابد که برخی از این وسایل با گاز شهری کار میکنند.