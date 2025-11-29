رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خواف:
گربه شنی نادر در زیستگاههای خواف رهاسازی شد
رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خواف گفت: یک گربه شنی نادر پس از تأیید سلامت در زیستگاه طبیعی خود منطقه حفاظت شده سیرخون این شهرستان رهاسازی شد. این گربه شنی توسط یکی از دامداران روستای چاهزول بخش سنگان شهرستان خواف زندهگیری شده بود.
به گزارش ایلنا، مدثر تیموری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان، افزود: این دامدار روستایی بعد مشاهده چند سگ گله که به تعقیب گربه شنی مشغول بودند این حیوان نادر را که زیر یک طاق خشتی پناه گرفته بود زندهگیری و بدون هیچ آسیبی به محیط زیستتحویل داد.
وی به معاینه وضعیت جشمانی این گربه اشاره کرده و ادامه داد: این گربه شنی پس از انتقال به اداره محیطزیست شهرستان خواف برای بررسی کامل وضعیت جسمانی زیر نظر شبکه دامپزشکی این شهرستان معاینه شد و هیچ مشکل یا آسیبدیدگی در این گونه نادر حیاتوحش مشاهده نشد.
رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خواف اظهار داشت: منطقه حفاظت شده سیرخون این شهرستان از بهترین زیستگاههای گربه شنی در استان خراسان رضوی و کشور است. از میان 8 گربهسان شناسایی شده در ایران، تاکنون 7 گونه در خواف مشاهده، شناسایی یا مستندسازی شده است.
تیموری بر ضرورت همکاری و همراهی مردم در راستای حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هر گونه حیوان آسیب دیده مراتب را به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خواف اعلام کنند.
وی به ویژگیهای گربه شنی اشاره کرده و بیان داشت: گربه شنی کمی کوچکتر از گربه خانگی است و کوچکترین گربه وحشی ایران به شمار میرود. کف دست و پای این حیوان با یک لایه از موهای بلند پوشیده شده است که به او کمک میکند بدون ایجاد صدا به شکار نزدیک شود.
رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان خواف تأکید کرد: این شهرستان با یک میلیون هکتار وسعت از وسیعترین عرصههای طبیعی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی برخوردار است و دارای یک منطقه حفاظت شده، یک تالاب ملی و 2 منطقه شکار ممنوع است.
تیموری به جمعیت جانوری شهرستان خواف اشاره کرده و ابراز داشت: عرصههای طبیعی این شهرستان از نظر حیاتوحش جانوری، زیستگاه حمایتی گونههای حیاتوحش از جمله پلنگ ایرانی، قوچ و میش وحشی، آهو، فلامینگو و حواصیل و تعدادی دیگر گونههای نادر پرندگان و حیوانات است.