به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان قزوین گفت: بر اساس داده‌ها و نقشه‌های جغرافیایی و همچنین گزارش‌های هواشناسی، شرایط استان قزوین مطلوب نیست و سال آینده در حوزه آب، چه کشاورزی و چه شرب، سال سختی در پیش خواهیم داشت.

وی با اشاره به لزوم تعیین قیمت و مدیریت پساب صنعتی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب استان قزوین باید در اسرع وقت با همکاری آب منطقه‌ای، موضوع قیمت‌گذاری و مدیریت پساب صنعتی را جمع‌بندی و تعیین تکلیف کند و نباید اجازه داد پساب صنعتی رهاسازی شود.

استاندار قزوین درباره پروژه انتقال آب از سد طالقان نیز گفت: اولویت فعلی، انتقال آب از طالقان تا قزوین است و معاون عمرانی استاندار و مدیرعامل شرکت آبفا موظف هستند تا پروژه انتقال آب از سد طالقان را به صورت جدی پیگیری کنند.

نوذری با تاکید بر لزوم کنترل آب شهری افزود: به همین خاطر از مدیرعامل شرکت آبفا می‌خواهیم با وجود عدم مشکل فعلی، کنترل و مدیریت تلفات آب در شهرها (شکستگی‌ها و هدررفت) را با قوت ادامه دهد. همچنین برخورد با چاه‌های غیرمجاز باید مستمر باشد و با برنامه‌ریزی دقیق، چاه‌های غیرمجاز که تعداد آنها قابل توجه است، جمع‌آوری و پلمپ شوند.

وی ادامه داد: احیای قنات‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد و به همین خاطر رئیس سازمان جهاد کشاورزی موظف است تا برای تأمین آب فصل تابستان، نسبت به احیا و آماده‌سازی قنات‌ها اقدام فوری انجام دهد.

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت آبگیری از سد بالاخانلو و تکمیل شبکه آبرسانی این سد گفت: بنابراین آبگیری از سد بالاخانلو و تکمیل کانال‌های شبکه این سد باید در اولویت شرکت آب‌منطقه‌ای استان باشد.

نوذری اضافه کرد: توسعه تولید انرژی از پنل‌های خورشیدی اهمیت بالایی دارد و به همین خاطر شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین وظیفه دارد را تا پایان سال ظرفیت پنل‌های خورشیدی استان را به 150 مگاوات افزایش دهد. با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توانیم این عدد را دو یا سه برابر کنیم.

وی از فرمانداران خواست جلسات مشابهی را در شهرستان‌های تحت مدیریت خود برگزار کنند و گفت: در جلسه آینده فرمانداران باید گزارش دقیقی از اقدامات انجام‌شده در حوزه آب در شهرستان خود ارائه دهند، در ضمن حضور مستقیم در جلسات شهرستان‌ها و نظارت بر روند کار ضروری است.

انتهای پیام/