به دلیل تداوم آلودگی هوا؛
مدارس آذربایجان غربی در روز یک شنبه تعطیل شد
به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس آذربایجان غربی در روز یک شنبه ۹ آذر تعطیل شد.
به گزارش ایلنا, با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز یک شنبه ۹ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، نقده و پیرانشهر تمامی مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر شهرستان های خوی،میاندوآب و بوکان فقط مقطع ابتدایی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استثنایی تعطیل و آموزشها بهصورت مجازی خواهد بود.
فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون آلودگی هوای استان واقع شده و فاقد سیستم های پالایشگر هستند تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می شود.
همچنین در شهرستانهای ارومیه، مهاباد،شاهین دژ و بوکان فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل و تمامی فعالیتهای عمرانی شهری شهرداریهای ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.