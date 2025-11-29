خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دلیل تداوم آلودگی هوا؛

مدارس آذربایجان غربی در روز یک شنبه تعطیل شد

مدارس آذربایجان غربی در روز یک شنبه تعطیل شد
کد خبر : 1720623
لینک کوتاه کپی شد.

به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس آذربایجان غربی در روز یک شنبه ۹ آذر تعطیل شد‌.

به گزارش ایلنا, با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلاینده‌های جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز یک شنبه ۹ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، نقده و پیرانشهر تمامی مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر شهرستان های خوی،میاندوآب و بوکان فقط مقطع ابتدایی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استثنایی تعطیل و آموزش‌ها به‌صورت مجازی خواهد بود.

فعالیت کارگاه‌ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون آلودگی هوای استان واقع شده و فاقد سیستم های پالایشگر هستند تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می شود.

همچنین در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد،شاهین دژ و بوکان فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل و تمامی فعالیت‌های عمرانی شهری شهرداری‌های ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود