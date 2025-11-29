خبرگزاری کار ایران
جشنواره نان و قورمه مهریز ثبت ملی شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: جشنواره نان و قورمه مهریز به عنوان نخستین رویداد ملی گردشگری خوراک در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد،   علیرضا سالار حسینی در نشستی با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای تخصصی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سفرهای رویدادمحور و جذب گردشگر به استان داشته باشد. 

وی از تدوین تقویم جامع رویدادهای گردشگری یزد خبر داد و افزود: این تقویم در بهمن‌ماه و همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های دائمی استان رونمایی خواهد شد.

سالارحسینی تصریح کرد: جشنواره قورمه مهریز طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده و انتظار می‌رود امسال نیز سطح کیفی و کمی آن ارتقا یابد.

حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اظهار کرد: باوجود بناهای تاریخی ثبت جهانی‌شده و روستاهای ییلاقی پرمخاطب؛ می‌توان مهریز را باغشهر تاریخی یزد توصیف کرد.

وی افزود: این شهرستان در ایام تعطیل سال میزبان حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار گردشگر است و صنعت گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی آن در سند «یزد پایدار» اولویت دارد.

فرماندار با اعلام برگزاری ششمین دوره جشنواره قورمه و نان مهریز مطابق تقویم گردشگری شهرستان، تصریح کرد: قورمه یکی از غذاهای اصیل مهریز است و ثبت ملی جشنواره، جایگاه این سنت غذایی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

در ادامه این نشست سید محمدامین بیدکی، دبیر جشنواره، نیز از آغاز ششمین دوره این رویداد از ساعت ۱۵ روز هفدهم آذر در باغ جهانی پهلوانپور خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره به مدت شش روز پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. 

وی افزود: ساعات بازدید از ۹ تا ۲۲ را اعلام و اضافه کرد برنامه‌های «جشن شهروندی» نیز از ساعت ۱۵ هر روز در حاشیه جشنواره با حضور هنرمندان استان و کشور برگزار می‌شود.

بیدکی با تأکید بر تمرکز این دوره بر ارتقای کیفیت خدمات و برنامه‌ها، تصریح کرد: به جهت استفاده از فضای پارکینگ باغ پهلوانپور برای برگزاری جشنواره، پارک خودروهای مراجعه‌کنندگان در بخش‌هایی از خیابان ارم و پارک کوثر پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کزد: این رویداد با ۱۱۰ غرفه فعال، یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های گردشگری-خوراک استان محسوب می‌شود و مسئولان امیدوارند ثبت ملی آن مسیر توسعه پایدار گردشگری مهریز را هموارتر کند.

