خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده کرج در مجلس:

برای همراهی کامل با مدیریت آسارا و رفع موانع قانونی آماده‌ایم

برای همراهی کامل با مدیریت آسارا و رفع موانع قانونی آماده‌ایم
کد خبر : 1720454
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه نمایندگان استان برای همکاری با مدیریت بخش آسارا گفت: سلسله‌جلسات رسیدگی به مشکلات این منطقه با هماهنگی استاندار آغاز شده و تا دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا از البرز، علی شیرین‌زاد نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رسیدگی منسجم به مشکلات بخش آسارا اطهار کرد: با هماهنگی استاندار البرز، مجموعه‌ای از جلسات تخصصی برای جمع‌بندی دقیق مسائل و پیگیری روند حل آنها در دستور کار قرار گرفته و نشست امروز نخستین مرحله از این روند است.

وی اعلام کرد که جلسات بعدی نیز در روزهای آینده برگزار خواهد شد تا موضوعات به‌صورت مرحله‌ای و هدفمند دنبال شود.

شیرین‌زاد با تأکید بر اینکه تمامی نمایندگان استان در مجلس آمادگی کامل برای همراهی با مدیریت بخش آسارا دارند، افزود: هر زمان مدیریت محلی نیاز به حضور یا پشتیبانی نمایندگان داشته باشد، این آمادگی وجود دارد. وظیفه ما این است که در کنار مردم و مدیران محلی برای رفع مشکلات فعال باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مجلس برای رفع موانع اجرایی تصریح کرد: در حوزه قانون‌گذاری آماده‌ایم هرگونه بازنگری قوانین، اصلاح آیین‌نامه‌ها یا تسهیلگری لازم را انجام دهیم تا مسیر اجرای پروژه‌ها و خدمات‌رسانی در بخش آسارا روان‌تر شود.

نماینده مردم کرج محورهای اصلی مشکلات این بخش را شامل انشعابات خدماتی، انسدادهای مقطعی محور کرج–کندوان، و ضرورت ساماندهی و بازنگری طرح هادی روستاها دانست و گفت که این موارد در اولویت جلسات آینده قرار دارد.

شیرین‌زاد با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص آسارا و نقش ارتباطی آن با مرکز استان افزود: رفع مشکلات این منطقه تنها با همکاری بین‌دستگاهی و وجود یک مسیر واحد برای تصمیم‌گیری امکان‌پذیر است. به گفته او، نمایندگان استان در کنار استانداری و مجموعه مدیران دستگاه‌ها تلاش خواهند کرد روند تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌ها سرعت بیشتری بگیرد.

در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده همراه با جمع‌بندی کامل، در جلسه آتی با محوریت استاندار البرز و حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای تصمیمات عملیاتی نهایی ارائه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی