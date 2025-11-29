نماینده کرج در مجلس:
برای همراهی کامل با مدیریت آسارا و رفع موانع قانونی آمادهایم
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه نمایندگان استان برای همکاری با مدیریت بخش آسارا گفت: سلسلهجلسات رسیدگی به مشکلات این منطقه با هماهنگی استاندار آغاز شده و تا دستیابی به راهحلهای عملیاتی ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از البرز، علی شیرینزاد نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای رسیدگی منسجم به مشکلات بخش آسارا اطهار کرد: با هماهنگی استاندار البرز، مجموعهای از جلسات تخصصی برای جمعبندی دقیق مسائل و پیگیری روند حل آنها در دستور کار قرار گرفته و نشست امروز نخستین مرحله از این روند است.
وی اعلام کرد که جلسات بعدی نیز در روزهای آینده برگزار خواهد شد تا موضوعات بهصورت مرحلهای و هدفمند دنبال شود.
شیرینزاد با تأکید بر اینکه تمامی نمایندگان استان در مجلس آمادگی کامل برای همراهی با مدیریت بخش آسارا دارند، افزود: هر زمان مدیریت محلی نیاز به حضور یا پشتیبانی نمایندگان داشته باشد، این آمادگی وجود دارد. وظیفه ما این است که در کنار مردم و مدیران محلی برای رفع مشکلات فعال باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی مجلس برای رفع موانع اجرایی تصریح کرد: در حوزه قانونگذاری آمادهایم هرگونه بازنگری قوانین، اصلاح آییننامهها یا تسهیلگری لازم را انجام دهیم تا مسیر اجرای پروژهها و خدماترسانی در بخش آسارا روانتر شود.
نماینده مردم کرج محورهای اصلی مشکلات این بخش را شامل انشعابات خدماتی، انسدادهای مقطعی محور کرج–کندوان، و ضرورت ساماندهی و بازنگری طرح هادی روستاها دانست و گفت که این موارد در اولویت جلسات آینده قرار دارد.
شیرینزاد با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص آسارا و نقش ارتباطی آن با مرکز استان افزود: رفع مشکلات این منطقه تنها با همکاری بیندستگاهی و وجود یک مسیر واحد برای تصمیمگیری امکانپذیر است. به گفته او، نمایندگان استان در کنار استانداری و مجموعه مدیران دستگاهها تلاش خواهند کرد روند تصمیمگیری و اجرای طرحها سرعت بیشتری بگیرد.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرحشده همراه با جمعبندی کامل، در جلسه آتی با محوریت استاندار البرز و حضور مدیران کل دستگاههای مرتبط بررسی و برای تصمیمات عملیاتی نهایی ارائه شود.