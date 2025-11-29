اجرای بیش از ۱۹۰۰ کیلومتر عملیات نگهداری در راه های فارس

‌به گزارش ایلنا، محمود صالحی با اعلام جزئیات عملکرد این اداره اظهار داشت: در این بازه زمانی ۶۱۰ کیلومتر فوگ‌سیل و اسکراپ‌سیل، ۵۴۵ کیلومتر آسفالت گرم و ۴۱۰ کیلومتر زیرسازی در محورهای روستایی و فرعی استان اجرا شده که این حجم عملیات نقش مهمی در ارتقای کیفیت رویه راه‌ها و افزایش ایمنی تردد داشته است.

‌صالحی در ادامه گفت: همچنین ۱۱۷/۵ کیلومتر چیپ‌سیل، ۸۶/۷ کیلومتر آسفالت ریگلاژی، ۷۳ کیلومتر اسلاری‌سیل، ۳۷ کیلومتر ماسه‌آسفالت و ۲۱ کیلومتر آسفالت سرد در محورهای نیازمند اجرا شد که اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس میزان خرابی و حجم تردد وسایل نقلیه انجام گرفته است.

وی با اشاره به تنوع روش‌های بهسازی به‌کار رفته در محور های استان اظهار داشت: استفاده ترکیبی از روش‌های حفاظتی و سازه‌ای مانند فوگ‌سیل، چیپ‌سیل و اسلاری سیل و آسفالت سرد و گرم باعث شده تا با وجود محدودیت اعتباری، حداکثر بهره‌وری از منابع حاصل شود و این اقدامات گامی مؤثر در جهت رفع محرومیت از مناطق روستایی استان فارس به شمار می رود.

‌رئیس اداره نظارت بر ساخت و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی فارس در پایان تصریح کرد: تمام این پروژه ها با هدف افزایش ضریب ایمنی راه‌ها، کاهش تصادفات و افزایش سطح کیفی عبور و مرور انجام شده و این روند تا پایان سال با قدرت و با استفاده از به روز ترین روش‌های نگهداری ادامه خواهد یافت.

