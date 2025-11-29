کلینیکهای نوین درمان زخم با فناوری پلاسمای سرد در بندرعباس افتتاح شد +فیلم
با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، دو مرکز تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری پیشرفته «پلاسمای سرد» در بندرعباس به بهرهبرداری رسید؛ مراکزی که به گفته اسلامی، ایران را در حوزه درمان زخمهای مزمن و دیابتی در جایگاه پیشتاز منطقه قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد اسلامی در این آیین، راهاندازی این مراکز را «اقدامی ملی و بیسابقه» در کشور دانست و اظهار کرد: امروز توفیق داشتیم دو مرکز درمان زخمهای مزمن بهویژه زخمهای دیابتی را افتتاح کنیم؛ خدمتی که برای اولینبار در کشور در اختیار مردم این استان قرار میگیرد.
وی با اشاره به گستره کاربردهای فناوری پلاسمای سرد افزود: این فناوری علاوه بر حوزه سلامت و درمان، در محیطزیست، کشاورزی، صنایع غذایی و حتی صنعت کاربردهای گستردهای دارد. اما پیشتاز این فعالیتها، همین درمان زخمهای مزمن و دیابتی است که اکنون بهصورت عملیاتی در اختیار مردم قرار گرفته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ایران در بسیاری از حوزههای فناوریهای نوین پیشتاز است، گفت: با وجود همه دشمنیها و محدودیتهایی که علیه کشور اعمال شده، جمهوری اسلامی ایران امروز در مرز دانش حرکت میکند. این پیشرفتها نتیجه ایمان، تلاش و پشتکار متخصصان جوان این کشور است.
اسلامی تأکید کرد: سلامت مردم و کاهش هزینههای درمان یکی از اولویتهای اصلی ماست. توسعه فناوری پلاسمای سرد در بخش درمان میتواند بهطور ویژه به بیماران دیابتی که از زخمهای مزمن رنج میبرند، کمک کند و امید تازهای برای بهبود آنان ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه کاربردهای فناوریهای نوین در حوزههایی مانند سازگاری با کمآبی، کشاورزی و امنیت غذایی را از برنامههای مهم سازمان انرژی اتمی عنوان کرد و افزود: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید با استفاده از فناوریهای دقیق و دانشبنیان، راهحلهای پایدار برای چالشهای آینده ارائه دهیم.
گفتنی است دو مرکز جدید درمان زخم در بندرعباس زیر نظر متخصصان آموزشدیده و با تجهیزات پیشرفته راهاندازی شده و قرار است خدمات خود را به بیماران دارای زخمهای مزمن بهویژه زخم پای دیابتی ارائه دهند. این مراکز با هدف کاهش میزان قطع عضو، کاهش هزینههای درمان و تسهیل دسترسی بیماران جنوب کشور به خدمات نوین پزشکی فعالیت خود را آغاز کردهاند.