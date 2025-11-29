به گزارش ایلنا، تصمیمی که زنگ خطری برای مدارس و مسئولان استان فارس به صدا درآورده و نگرانی‌ها درباره بازگشت گسترده اتباع به کشور و تضعیف نتایج طرح خروج اتباع پس از جنگ ۱۲ روزه را افزایش داده است.

اجرای طرح خروج اتباع خارجی، به خصوص پس از جنگ ۱۲ روزه، نتایج مثبتی را به دنبال داشت؛ از کاهش مصرف آرد در نانوایی‌ها و کاهش نرخ اجاره‌بها به دلیل خالی شدن بسیاری از واحدهای مسکونی گرفته تا کاهش برخی جرایم و خشونت‌های خیابانی و فراهم شدن بستر آموزش مناسب برای دانش‌آموزان ایرانی.

با این حال، وزارت آموزش و پرورش در اقدامی ناهماهنگ با وزارت کشور، اقدام به صدور دستورالعملی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرایرانی در ۵ استان فارس، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم و قزوین کرده است.

نامه این بخشنامه هفتم آبان ۱۴۰۴ با امضای محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های فوق‌الذکر ابلاغ شد. در آن تأکید شده است که دانش‌آموزان غیرایرانی که سال گذشته در مدارس کشور ثبت‌نام و تحصیل کرده‌اند، دانش‌آموزانی که یکی از اعضای خانواده‌شان در سال جاری مشغول تحصیل هستند و دانش‌آموزانی که دارای برگه سرشماری و دفترچه اقامتی فراجا هستند، باید در مدارس دارای ظرفیت ثبت‌نام شوند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش از مدیران کل خواسته است شرایطی فراهم شود که مدیران مدارس در اسرع وقت همه دانش‌آموزان اتباع مشمول را ثبت‌نام و زمینه اشتغال به تحصیل آنها را فراهم کنند.

همچنین والدین دانش‌آموزان غیرایرانی موظف‌اند به ادارات اتباع و مهاجرین خارجی استان‌ها مراجعه کرده و کارت شناسایی تبعه خارجی با اقامت موقت دریافت کرده و سپس معرفی‌نامه تحصیلی معتبر را به مدارس ارائه دهند.

هرچند در ابتدای نامه هدف از صدور این دستورالعمل کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل عنوان شده و عدم ثبت‌نام دانش‌آموزان در مناطق ممنوعه برای اتباع خارجی باید لحاظ شود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که انتشار این نامه زمینه بازگشت اتباع را فراهم و مرزها را با ازدحام متقاضیان ورود مواجه کرده است.

بازگشت اتباع به کشور، به هر بهانه‌ای، نه تنها تلاش‌های گذشته برای خروج آنها را ناکارآمد می‌کند و هزینه‌های صرف‌شده را بر باد می‌دهد، بلکه زمینه بروز ناامنی‌ها و افزایش مصرف حامل‌های انرژی، نان و بالا رفتن مجدد اجاره‌بها را فراهم می‌آورد.

وزارت کشور پیش‌تر پایان زمان حضور اتباع دارای مدرک سرشماری در کشور را پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرده بود؛ اما نهایتاً مهلت خروج اتباع خارجی پانزدهم تیرماه ۱۴۰۴ تعیین شد که در پی آن بسیاری از اتباع از استان فارس و دیگر مناطق کشور خارج شدند.

این اقدام علاوه بر رضایت عمومی، باعث کاهش مصرف آب، برق، گاز، نان و اجاره منازل شد. شهرام نامدار، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و مسکن شیراز، گزارش داده بود که خروج اتباع غیرمجاز از شیراز نرخ اجاره‌بها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داده و باعث بازگشت املاک مسکونی به بازار شده است.

در چنین شرایطی، افزایش مجدد حضور اتباع خارجی به بهانه ثبت‌نام فرزندانشان، زمینه بروز ناهنجاری‌ها را فراهم می‌کند و عملاً طرح خروج اتباع خارجی را بی‌اثر می‌سازد.

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اعلام کرده بود که حداکثر ۳ درصد جمعیت کشور می‌تواند از اتباع خارجی تشکیل شود؛ در حالی که تا نیمه تیرماه ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۶ میلیون نفر رسید. اجرای بخشنامه جدید آموزش و پرورش می‌تواند تمام تلاش‌های پیشین را خنثی کند و موجب بازگشت غیرقانونی اتباع شود.

انتظار می‌رود استانداری فارس و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی با مدیریت دقیق، از ورود مجدد اتباع به استان جلوگیری کرده و اجرای سیاست‌های آموزشی و اجتماعی را با سیاست‌های کلان کشور هماهنگ کنند.

پیش‌تر، فارس در اجرای طرح خروج اتباع با اعزام ۳۶ هزار نفر، بیش از دو برابر استان همجوار خود یعنی هرمزگان موفق عمل کرده بود و در این فرایند، هر ۴.۵ دقیقه یک تبعه از استان خارج شده بود.

انتهای پیام/