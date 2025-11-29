گوجه فرنگی خارج فصل بوشهر به بازار آمد

به گزارش ایلنا، کبری توکلی روز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به اینکه بزودی متوسط حجم روزانه برداشت گوجه‌فرنگی از مزارع استان بوشهر به ۱۲۰۰ تن می‌رسد، نقش به‌سزایی در تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به کاهش یک هزار و ۲۰۰ هکتاری سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی نسبت به سال گذشته به دلیل مدیریت بهینه مصرف آب افزود: سطح اراضی کشت شده امسال حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است، درحالی که در سال گذشته این مقدار ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار بود.

توکلی با تأکید بر اهمیت تولید خارج از فصل گوجه فرنگی در استان بوشهر تصریح کرد: گوجه‌فرنگی فضای باز استان بوشهر بیشتر به صورت خارج از فصل تولید می‌شود و در تأمین محصول مورد نیاز کشور در فصولی که سایر مناطق فاقد تولید هستند، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: در کشت پاییزه با سطح یکهزار هکتار، برداشت ۵۲ هزار تن محصول، در زمستان از سطح ۹ هزار هکتار حدود ۴۹۵ هزار تن و از ۲۰۰ هکتار کشت بهاره نیز بیش از ۱۰ هزار تن برداشت محصول در این استان پیش‌بینی می‌شود.

معاون جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به رکوردشکنی تولیدات استان بوشهر گفت: در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۵۶۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی از مزارع استان بوشهر برداشت و روانه بازارهای مصرف داخل و خارج شود.

توکلی با تأکید بر ظرفیت ویژه بوشهر در تولید گوجه‌فرنگی اظهار کرد: حمایت از کشاورزان، مدیریت بهینه منابع آب و توسعه مکانیزاسیون، از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی برای تثبیت جایگاه این استان به عنوان قطب تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل کشور است.​