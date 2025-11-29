بهرهبرداری از نخستین همراهسرای استاندارد بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در خردادماه
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان از بهرهبرداری نخستین همراهسرای استاندارد بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در خردادماه سال آینده خبر داد و تأکید کرد: این پروژه عامالمنفعه به همت اتاق باززگانی هرمزگان و با هدف ارتقای رفاه همراهان بیماران در حال تکمیل است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا اعلام کرد: نخستین همراهسرای استاندارد بیمارستان شهید محمدی واقع در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس با زیربنای ۱۶۵۵ مترمربع در دو طبقه در حال احداث است و طبق برنامهریزی، خردادماه سال آینده در اختیار مردم نجیب هرمزگان قرار خواهد گرفت.
وی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت این طرح که با هدف بهرهبرداری عامالمنفعه در دست ساخت است، گفت: این مجموعه شامل ۳۲ اتاق اختصاصی مجهز برای همراهان بیماران است. علاوه بر آن، رستوران، استراحتگاه موقت و سایر امکانات موردنیاز همراهان نیز در این همراهسرا پیشبینی شده است.
صفا با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی هرمزگان در دوره اخیر، توجه ویژهای به فعالیتهای خیرخواهانه، مسئولیت اجتماعی و تقویت زیرساختهای درمانی و آموزشی داشته است، تصریح کرد: امیدواریم با نگاه مثبت هیأت نمایندگان اتاق، بتوانیم در سایر بیمارستانهای استان که از مناطق کم برخوردار و روستاهای دور پذیرش دارند نیز پروژههای مشابهی را اجرا کنیم.
رییس اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات جدی همراهان بیماران، بهویژه در گرمای طاقتفرسای تابستان بندرعباس، افزود: نبود امکانات مناسب برای همراهان موجب بروز صحنههای نازیبا و دور از شأن مردم هرمزگان در اطراف بیمارستانها شده است. ضروری است هنگام احداث هر بیمارستانی، ساخت همراهسرا نیز بهصورت همزمان در نظر گرفته شود تا مردم هیچ دغدغهای جز درمان بیماران خود نداشته باشند.
گفتنی است: دومین همراه سرای بیماران در بیمارستان کودکان نیز چهارم آذرماه ۱۴۰۴ توسط اتاق بازرگانی به ریاست محمدرضا صفا از خیرین استان کلید خورد.
کمک بیش از ۳۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی هرمزگان در زمان کرونا، کمک به مناطق زلزله زده فین و سایه خوش، مشارکت در ساخت داروخانه، ساخت مدرسه های متعدد در مناطق محروم هرمزگان می توان به عنوان نمونه ای از اقدامات اتاق بازرگانی در این دوره اشاره کرد.